Un pranzo o una cena deliziosi con tante verdure e vitamine contro colesterolo e radicali liberi

Se a pranzo e cena non sappiamo mai cosa preparare o se ci ritroviamo sempre con le solite cose in tavola, questo piatto sarà una rivoluzione. Vediamo allora come preparare un piatto semplice, sano e ricco di gusto per aiutare l’intestino riducendo il colesterolo e rallentando l’invecchiamento.

I piatti più tipici delle stagioni fredde sono generalmente quelli più carichi di grassi. Infatti, a causa delle temperature, il nostro corpo necessita di un maggior apporto calorico per sentirsi pienamente soddisfatto. Ma in realtà non sempre è così. Molti sono i piatti che possono darci ristoro nelle giornate invernali e, anzi, in alcuni casi potrebbero rivelarsi alleati della salute.

Tutto dipende dalla scelta degli ingredienti e da come li usiamo. Per questa ragione oggi approfondiremo la preparazione di un piatto da mangiare in brodo di origine vietnamita, ma di cui proporremo una versione più mediterranea.

Un semplicissimo brodo per un pranzo o una cena deliziosi

La ricetta che presenteremo è quella del Pho (fò), largamente consumato nei Paesi del Triangolo d’Oro asiatico. Le strepitose caratteristiche di questo piatto risiedono nei suoi ingredienti, tra cui abbondano le verdure. Queste, grazie alla loro abbondanza di fibre, vitamine e minerali, sono un grandissimo aiuto per il nostro organismo, migliorando la salute di intestino e digestione. Le stesse fibre, poi, aiutano il movimento digestivo nello smaltimento del colesterolo in eccesso.

Inoltre inseriremo alcuni alimenti come i funghi, ricchi di vitamina D e dunque amici delle ossa. Ma senza indugi vediamo quali sono gli ingredienti necessari:

cipolla;

chiodi di garofano;

cardamomo;

cannella;

anice stellato;

zenzero;

cosce e ali di pollo;

salsa di soia;

salsa di pesce;

1 cucchiaio di zucchero;

porro;

funghi;

broccoli o cavoli;

noodles di grano.

La preparazione

Per prima cosa, in una pentola tosteremo le spezie, ovvero qualche chiodo di garofano, l’anice stellato, la stecca di cannella e il cardamomo. Tutte queste spezie sono ricchissime di antiossidanti, utili alla lotta contro i radicali liberi, oltre ad essere alleati dell’organismo. Ad esempio, non tutti sanno che il cardamomo è un ottimo rimedio naturale per eliminare l’alito cattivo.

Una volta tostate le spezie, riponiamole in un infusore da tè e teniamole da parte. Ora faremo tostare quasi fino a bruciacchiare la cipolla dopo averla tagliata a metà. Quando sarà ben brunita, aggiungiamo copiosa acqua fredda e inseriamo al suo interno il pollo e uniamo le spezie. In aggiunta metteremo anche lo zenzero tagliato a fette, le foglie di porro, salsa di soia e un cucchiaio di zucchero. Ora non resta che portare avanti la cottura per un’ora aggiungendo solo negli ultimi minuti funghi e cavoli.

Pronti nel piatto

Ora dovremo cuocere a parte i noodles in acqua bollente, scolarli e poi unirli al brodo e alle verdure direttamente nel piatto. Ultimo tocco sarà aggiungere il pollo nel piatto dopo averlo sfilacciato con le mani o una forchetta e condirlo con la salsa che preferiamo. Ottimo abbinamento è la salsa Ponzu.

Ecco che in pochi passi abbiamo preparato un pranzo o una cena deliziosi, nutrienti, caldi e facili da preparare. Per un effetto ancora più nutriente potremmo aggiungere dell’aglio nero, utile contro la stanchezza e la debolezza croniche.