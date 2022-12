Un po’ di sincerità è pericolosa: questi segni zodiacali non ce la fanno proprio a dire la verità!

Le bugie, chi non le ha mai dette? Ma non tutti lo facciamo con la stessa frequenza. Se per qualcuno è una necessità, per altri è un’arte. Ci sono bugiardi impenitenti che non ce la fanno proprio a dire la verità e l’astrologia può aiutarci a scovarli. Quali sono i segni più abili a mentire? Ecco la risposta.

Le diciamo per leggerezza, per coprire una magagna, per cavarci d’impiccio da una situazione spinosa e, qualche volta, per difenderci da un’amica pettegola che fa domande indiscrete. Secondo l’astrologia, ogni segno ha un rapporto particolare con le bugie. C’è chi le disprezza, chi le considera un espediente da usare solo in caso di necessità, chi invece un’arte per manipolare abilmente i fatti.

Sarebbero i segni d’Aria e quelli d’Acqua i più bravi mentitori, capaci di fare omissioni e di elaborare bugie fantasiose. Invece, secondo l’oroscopo, i segni di Fuoco sarebbero poco propensi alla menzogna perché preferiscono prendere le situazioni di petto piuttosto che ricorrere all’inganno. Al massimo si concedono qualche omissione innocente. I segni di Terra, poi, sono troppo concreti per alterare la realtà con frottole fantasiose. A parte le dovute eccezioni.

Gli adorabili bugiardi

Se un Pesci mente, non dobbiamo arrabbiarci. Infatti, lo fa per distrazione, per ingenuità, quasi involontariamente. È uno dei segni più fantasiosi dello zodiaco e ama abbellire la realtà. Dice anche le bugie inutili. Ma scoprirlo non è difficile. Il Cancro, poi, lo fa per farsi coccolare. Inventa problemi inesistenti per farsi dare una pacca sulla spalla e per ricevere parole affettuose.

Ci sorprenderà sapere che anche la Bilancia a volte mente. Ma come, non era uno sei segni più onesti dello zodiaco? Lo è, infatti, ma è anche sensibile e amante del quieto vivere. E piuttosto che rivelare una verità scomoda e ferire gli altri, preferisce omettere con grande eleganza. Maestro nell’arte delle mezze verità è sicuramente l’Acquario. Anche lui, preso di petto, accampa delle giustificazioni. Lo farebbe per difendere la sua libertà e per sottrarsi a quelli che lo assillano. Come dargli torto?

Un po’ di sincerità è pericolosa, ma tanta è assolutamente fatale

Siamo arrivati in cima alla classifica. Se pensiamo a un bugiardo impenitente sicuramente ci viene in mente lui, il segno dei Gemelli. Se gli altri hanno delle scusanti per dire bugie, il Gemelli non ne ha. Le dice perché ne ricava un piacere sottile, quello di rendere la realtà favolosa. Che noia per lui la prosaica quotidianità, nuda e secca. Che male c’è nel crearne una più interessante? Dirà di aver avuto storie esilaranti anche quando è stato chiuso in casa con l’influenza. In fondo la fantasia anticipa la realtà e le bugie potrebbero avverarsi.

In pole position troviamo lo Scorpione. Non che dica più bugie di un Gemelli, ma le sue sono meno ingenue. Un po’ di sincerità è pericolosa, molta è assolutamente fatale. Queste parole sono di Oscar Wilde ma calzano a pennello a un maestro dell’inganno come lo Scorpione. Ama infatti il raggiro e la menzogna per manipolare gli altri e controllarli. È difficile scoprire le sue bugie perché le mescola abilmente con la realtà. Sarà anche affascinante, ma attenti alle sue seduzioni.