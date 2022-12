Contro colesterolo alto, stanchezza e debolezza ecco uno strepitoso alimento che pochi conoscono

Generalmente dopo i 50 anni i problemi di colesterolo alto sono tra i più diffusi tra uomini e donne. Inoltre, sempre dopo una certa età, la debolezza cronica comincia a diventare un problema. Nell’articolo seguente sveleremo un interessante alimento dalle molteplici qualità in tal senso.

Tipicamente durante le stagioni invernali più fredde tende a sopraggiungere il senso di una costante debolezza e spossatezza. Le energie sembrano mancare divorate dal freddo e le forze a nostra disposizione sembrano essere sempre meno. Oltre alla variabilità del meteo, fenomeni come stanchezza e debolezza potrebbero dipendere da abitudini sbagliate. Una dieta squilibrata ricca di grassi e zuccheri non farà altro che appesantire il fisico, specialmente se accompagnata da fumo, alcol e scarsa attività fisica.

Eppure non sempre teniamo a mente quanti e quali vantaggi l’alimentazione apporta al nostro organismo sotto moltissimi punti di vista. Alcuni pesci, ad esempio, potrebbero aiutare a rinforzare la struttura ossea grazie alla vitamina D.

Altri alimenti, invece, potrebbero aiutarci nel mantenere in forza le unghie, i capelli e la pelle.

Una mano contro il colesterolo

Non da meno è il problema del colesterolo in eccesso che se trascurato potrebbe portare a conseguenze spiacevoli e, addirittura, gravi.

Eppure contro colesterolo alto, stanchezza e debolezza pare che un alimento ancora sconosciuto a molti sortirebbe effetti interessanti.

Posto che sarebbe sempre necessario un consulto con il medico quando introduciamo nuovi alimenti nella dieta, se presentiamo problemi come quelli evidenziati in precedenza, l’aglio nero potrebbe fare al caso nostro.

Questo particolare alimento altro non è che il comune aglio posto ad un processo di fermentazione a temperature controllate. Il risultato sarà degli spicchi di colore bruno/nero, da cui il nome aglio nero, di consistenza morbida e dal sapore vagamente balsamico. I richiami sono infatti quelli della liquirizia, e dell’aceto balsamico.

Quali potrebbero essere i vantaggi contro colesterolo alto, stanchezza e debolezza

Oltre ad una maggiore digeribilità e assoluta assenza del problema dell’alito cattivo, l’aglio nero potrebbe aiutare in modi diversi. Prima di tutto è ricco di antiossidanti e dunque utile al contrastare l’azione dei radicali liberi, causa di invecchiamento. Secondo, l’aglio nero è un alimento altamente energizzante, ricco di minerali e vitamine. Non è un caso che alcuni sportivi scelgano di introdurre l’aglio nero nella loro dieta per combattere debolezza e stanchezza cronica.

Seguono poi ulteriori vantaggi legati alla salute della pelle contro disturbi come psoriasi e acne. Ma uno degli aspetti più interessante di questo particolare aglio è la potenziale azione contro il colesterolo. La ragione risiederebbe in uno specifico composto, noto come S-allylcycteine (SAC), in grado di inibire la sintesi di colesterolo.