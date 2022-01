All’inizio di un nuovo anno si ha voglia di novità e cambiamenti. Carichi di ottimismo e di voglia di fare, mettiamo in atto tanti buoni propositi. C’è chi si mette a dieta e chi decide di cominciare qualche sport. Per dare una svolta concreta all’anno appena iniziato, molti pensano anche ad un cambio di look. Il modo più efficace ed evidente è rinnovare la propria immagine. Giocare quindi con una nuova pettinatura o con una nuova tinta. Per fare ciò, non c’è niente di meglio che trarre ispirazione dalle nuove mode. Intanto, per cominciare, tutte chiederanno al parrucchiere queste tinte calde e luminose.

Per quanto invece riguarda il taglio, ecco i corti che spopoleranno nell’inverno 2022. Sicuramente, i tagli corti denotano carattere e audacia. Soprattutto se a sfoggiarli sono donne che per anni sono rimaste fedeli alle lunghe chiome fluenti. Molte infatti temono di apparire troppo mascoline. Oggigiorno, però, ciò è praticamente impossibile perché gli hair stylist sono in grado di creare stupefacenti opere d’arte. Inoltre, ecco degli utilissimi consigli per essere femminili anche con i capelli corti. Pertanto, soffermiamoci su una tendenza in gran voga. Un po’ bob e un po’ pixie cut, questo taglio di capelli che trionferà nel 2022 sta bene a 20 e 50 anni.

Ecco il bixie cut

Si tratta di un taglio corto molto giovanile e sbarazzino. Più corto del classico bob e più lungo di un pixie cut, questo taglio torna alla ribalta direttamente dagli anni Novanta. All’epoca, infatti, lo sfoggiavano celebrities quali Winona Ryder, Gwyneth Paltrow, Halle Berry e Cameron Diaz.

Tecnicamente è un caschetto un po’ arruffato, perché costituito da un mix di strati che dona consistenza. Proprio per questo, il bixie cut è adatto anche a chi ha capelli molto fini e sottili.

Un po’ bob e un po’ pixie cut, questo taglio di capelli che trionferà nel 2022 sta bene a 20 e 50 anni

La comodità del bixie sta nel fatto che è estremamente versatile. Sta bene sia sui capelli lisci che su quelli ricci. Inoltre, in base all’effetto finale desiderato, lo possiamo portare ben disciplinato o spettinato e irriverente. È perfetto con la frangia ma anche con un lungo ciuffo laterale. In ogni caso, il bixie cut presenta una linea arrotondata che dona un volume morbido, ideale per far risaltare il collo.

Tantissimi sono i modi per portarlo

In base all’occasione, al nostro stile e all’outfit del momento, possiamo pettinare il bixie in svariati modi. Ecco perché sta bene praticamente a tutte e a qualsiasi età. Questo taglio, in base a come lo pettiniamo, assume un carattere sempre diverso. Applicando ad esempio cere modellanti e gel, possiamo dargli una forma moderna che, al tempo stesso, è anche elegante e sofisticata. Inoltre, lo possiamo pettinare tutto all’indietro o solo da un lato, per un look più aggressivo. Infine, possiamo abbellire l’acconciatura sistemando nei punti più giusti qualche simpatica mollettina o dei fermagli particolari.