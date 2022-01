Quando si ha poco tempo per spadellare, un piatto di pasta è sempre un’ottima idea. E tra i condimenti più semplici e rapidi da preparare c’è sicuramente il classico aglio, olio e peperoncino. Perfetto per la tipica spaghettata di mezzanotte, non è certo l’unico che si può cucinare al volo e gustare con soddisfazione.

Abbiamo già scoperto questa pasta sfiziosa, semplice ed economica pronta con soli due ingredienti e adatta al periodo invernale. Un altro piatto facile e veloce da preparare sono i tradizionali spaghetti alla contadina. Bastano pochi minuti e la pasta sarà pronta, perfetta per cucinare un pranzo al volo.

Invece dei soliti spaghetti aglio olio e peperoncino proviamo questo condimento alla contadina economico e pronto in un lampo

Preparare gli spaghetti alla contadina è semplice e, per 4 persone, serviranno i seguenti ingredienti:

300 grammi di spaghetti;

2 etti di pomodorini a scelta;

1 etto di pancetta affumicata;

una zucchina di media grandezza;

1 quarto di cipolla di media grandezza;

una noce di burro;

olio, pepe e sale quanto basta.

Prima di mettersi ai fornelli, preparare gli ingredienti e metterli a portata di mano. Tagliare la pancetta à la julienne, la zucchina a rondelle non troppo fini e i pomodorini a metà. Tritare finemente la cipolla, quindi passare alla preparazione. Ed eccoci pronti, invece dei soliti spaghetti aglio olio e peperoncino proviamo questo condimento alla contadina economico e pronto in un lampo.

Come preparare i tradizionali spaghetti alla contadina

Per preparare i tradizionali spaghetti alla contadina, in una padella antiaderente mettere la zucchina e la cipolla insieme al burro e all’olio. Far rosolare a fuoco medio per 5 minuti mescolando con un cucchiaio di legno.

Aggiungere quindi la pancetta, i pomodorini e un pizzico di sale, tenere il fuoco medio per altri 5 minuti e aggiustare di pepe.

Intanto, cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata e scolarli quando sono ancora al dente. Farli saltare nella padella col condimento, mescolare bene e servire immediatamente. A piacere, aggiungere un filo d’olio a crudo e una spolverata di parmigiano.

Questo primo di pasta è sicuramente buono e veloce, ma non propriamente semplice da digerire per tutti. Un piatto comunque sfizioso, ma leggero, è invece questo polpo tenerissimo con patate pronto in soli 8 minuti e che mantiene sapore e nutrienti.

