Il Mondo cambia ad una velocità impressionante. Spesso quasi non ce ne rendiamo conto. Eppure nel giro di pochi decenni molti equilibri cambiano radicalmente. Basta pensare alla storia di alcuni Paesi per cogliere questo aspetto. Il Regno Unito, non più di 100 anni fa, aveva il dominio sui commerci e controllava un impero immenso. Al contrario, molti Paesi prima poveri ora sono protagonisti nelle vicende internazionali. Città piene di grattacieli sorgono dove 30 anni fa c’erano terreni desertici. Questi cambiamenti avranno ovviamente delle conseguenze nelle nostre vite.

Basti pensare ai prodotti che utilizziamo, ai modelli culturali con cui ci confrontiamo, e via dicendo. Per questo forse in molti non si sono resi conto di questo nuovo accordo. Si tratta di un accordo commerciale che riguarda un’area immensa. È lontana da noi, ma ha dei numeri incredibili. Vediamo di cosa si tratta. Infatti pochi conoscono la più grande area di libero scambio al Mondo appena entrata in funzione ed ecco i numeri impressionanti.

I dati impressionanti

Il nome italiano è Partenariato Economico Globale Regionale (il cui acronimo in lingua inglese è RCEP). Si tratta di un’area di libero scambio che è appena sorta tra 15 Paesi di Asia ed Oceania. È entrata ufficialmente in funzione dal 1° gennaio 2022. Prima di vedere i numeri incredibili potremmo ricordare cosa significa area di libero scambio.

Si fa con questa formula riferimento ad un accordo di natura commerciale che nasce tra vari Paesi. Tra questi le merci circolano senza barriere e tariffe doganali. Non esiste una politica comune di unione doganale (come per l’Unione Europea). Infatti, ciascun Paese applica con i Paesi che non fanno parte dell’accordo le tariffe doganali che preferisce. Ma una volta fatto il proprio ingresso all’interno di uno dei Paesi, la merce circola liberamente.

Pochi conoscono la più grande area di libero scambio al Mondo appena entrata in funzione ed ecco i numeri impressionanti

L’aspetto impressionante di questo accordo è la sua grandezza. Dal 1° gennaio, infatti, questo partenariato tocca la vita di ben il 30% degli abitanti del Mondo e del Pil. Tra i Paesi coinvolti ci sono le grandi economie asiatiche (Giappone, Cina, Corea del Sud e Singapore), così come anche dell’Oceania (Australia, Nuova Zelanda). Ci sono poi varie altre realtà emergenti e dinamiche come Thailandia, Indonesia e Vietnam. Proprio il mix tra Paesi ad alto, medio e basso reddito rappresenta una incognita sulle conseguenze economiche. Inoltre, rappresenta il primo accordo multilaterale di libero scambio che include la Cina. Nonché, del primo accordo di libero scambio che intercorre tra Cina, Giappone e Corea del Sud. L’accordo è stato raggiunto durante il vertice dei Paesi ASEAN virtuale ospitato in Vietnam il 15 novembre.

Di alcune conseguenze sui mercati ne abbiamo parlato recentemente. Infatti, si potrebbe intravedere secondo alcuni la fine del Mondo globalizzato e la nascita di grandi blocchi commerciali tra Paesi della stessa area.