Un pasto completo e sano con tre ingredienti facili, economici e gustosi

Mangiare a casa e preparare i propri pasti è sempre una scelta vincente per quanto riguarda l’alimentazione e la salute. Infatti nonostante si possano fare scelte corrette anche al ristorante, si incappa con una maggiore probabilità in cibi che presentano un maggiore introito calorico. Spesso le pietanze risultano più condite ed elaborate rispetto a quelle casalinghe. Per questo oggi consigliamo una ricetta sfiziosa che non appensantisce. Risulta infatti molto facile portare in tavola un pasto completo e sano senza dover spendere una fortuna e mangiando con gusto e serenità. Scopriamo insieme come preparare delle pietanze deliziose con funghi e piselli.

Gli ingredienti necessari per circa 2 persone

200 g di pasta lunga, preferibilmente di mafalde lunghe;

150 g di piselli surgelati;

300 g di funghi, preferibilmente champignon;

10 g di olio EVO;

sale fino q.b.;

1 cucchiaino di noce moscata;

1 ciuffo di prezzemolo fresco;

2 spicchi di aglio.

Un pasto completo e sano che sposa due ingredienti molto facili da reperire

Per prima cosa è necessario pulire gli champignon. Passarli dunque sotto l’acqua corrente, eliminando eventuali impurità e le tracce di terra. Tamponarli con un canovaccio pulito e adagiarli sul tagliere. Affettarli poi in pezzi uniformi di dimensione simile. Prendere una pentola e metterla sul fuoco con un filo di olio. Inserire i funghi al suo interno e saltarli a fiamma viva, coprendoli con un coperchio. In questo modo si restringeranno perdendo gran parte della propria acqua. Quando questa sarà evaporata, basterà toglierli e poi metterli da parte. Mettere poi un altro filo di olio e inserire a rosolare a fuoco basso i due spicchi di aglio. Se si hanno problemi di digestione questo passaggio si può evitare oppure si può rimuovere l’anima, ovvero la parte interna riconoscibile per il suo colore verde. Quando l’aglio sarà diventato dorato inserire i funghi e aggiungere i piselli congelati.

Naturalmente si può procedere anche con quelli freschi, ma il lavoro sarebbe più lungo e faticoso. Mentre il condimento cuoce è necessario riempire poi una pentola di acqua e salarla nel momento in cui raggiunge il bollore. Scolare poi la pasta e attendere il tempo indicato sulla confezione. Se il sugo diventasse troppo secco è possibile aggiungere un bicchiere di acqua di cottura della pasta. Scolare direttamente le mafalde nella pentola e salare e pepare secondo la quantità che si ritiene necessaria. Lavare il ciuffo di prezzemolo e tritarlo finemente aggiungendolo al composto. Se di proprio gusto aggiungere anche una dose generosa di noce moscata. Mescolare bene e impiattare. Con un semplice piatto si ha dunque un pasto completo con una fonte di proteine vegetali, date dai piselli, di carboidrati e di ortaggi.