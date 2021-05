Il trucco semplicissimo per realizzare un dolce light ed estivo di colore rosa da far leccare i baffi

Il giusto compromesso per chi quest’anno ha deciso di anticipare la prova costume è senz’altro questo dolce. La preparazione è molto semplice e veloce da realizzare. In soli 5 minuti si possono realizzare un dolce light ed estivo di colore rosa da far leccare i baffi, grazie ad un semplicissimo trucco da sperimentare.

Si tratta di crepes completamente rosa che si possono realizzare senza coloranti con ingredienti naturali e facili da reperire. La farcitura può essere fatta in qualsiasi modo si preferisce, a seconda dei gusti e anche della frutta di stagione.

Ingredienti

500 g di farina

500 g di marmellata di ciliegie

2 uova

un pizzico di sale

marmellata o cioccolato bianco o al latte per farcire

zucchero a velo per spolverare

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo la farina, la marmellata, le uova e un pizzico di sale e con l’aiuto delle fruste elettriche o la planetaria, montare per qualche minuto.

La consistenza finale dovrà essere di un composto omogeneo denso come l’olio e se dovesse essere troppo denso, aggiungere un filo d’acqua o di latte. Lasciar riposare in frigorifero per 20 minuti l’impasto prima di procedere alla cottura.

Prendere una padella antiaderente, urgerla con un filino d’olio e metterla sul fuoco vivo. Dopo qualche secondo versare un mestolo del composto delle crepes. Subito dopo livellare l’impasto, distribuendolo in modo omogeneo. Far cuocere circa 2 minuti per lato controllando la cottura prima di girarla delicatamente.

Quando sono ancora calde, distribuire la marmellata che si vuole utilizzare per la farcitura e se si vuole si possono aggiungere delle scagliette di cioccolato o frutta tagliata a pezzetti.

Servire le crepes ancora calde con una spolverata di zucchero a velo, con l’aggiunta di gelato allo yogurt, panna dolce o una crema leggera al latte.