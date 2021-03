L’accessorio del momento che tutti vogliono per l’estate a soli pochi euro

Con i primi accenni di primavera iniziano le nuove tendenze ispirate al mondo della moda e altre lanciate da famosi influencers. Possiamo dire che non c’è un outfit perfetto se non si indossa l’accessorio must-have da sfoggiare durante un aperitivo, al mare o anche in ufficio.

Ogni estate i trend cambiano, ad esempio nel 2018 hanno spopolato le collane e le cavigliere fatte di cordino e conchiglie; Nel 2019 il trend si è spostato sui braccialetti dell’amicizia con le iniziali o il nome per intero; nel 2020 tutti hanno indossato una collana o un braccialetto con dei simboli scaramantici come un cornetto, la manina di Fatima o l’occhio turco.

Quest’anno il trend si è spostato sui gioielli candies, che sono al momento l’accessorio che tutti vogliono per l’estate e che si può acquistare anche con soli pochi euro.

L’accessorio del momento che tutti vogliono per l’estate 2021 a soli pochi euro

Nel 2020 un altro trend estivo erano le collanine cocker o chiamati anche strangolino, fatte unicamente di perline. Un giro di perline stretto al collo composto da un semplice filo o da piccole margheritine colorate già viste negli anni ’90.

Il 2021 è ispirato ai colori dell’arcobaleno, con collane fatte di perline personalizzate, di varie forme e colori. I gioielli candies sono stati visti per la prima volta indossati da Chiara Ferragni. Orsetti, ciucci, perline, cuori, stelline, sono dei simboli che ricordano un’infanzia felice e spensierata dei bambini oggi diventati adulti.

Anche Dua Lipa, che in una foto sui social, indossa una collana di resina multicolor con forme che ricordano dei simboli dell’infanzia dei Millennials. La collana candies è formata da perle bianche e colorate con un ciondolo a forma di arcobaleno.

L’amore per la moda e l’artigianato, hanno fatto riscoprire questo ricordo felice, trasformandolo in una tendenza di moda. Da sperimentare anche a casa personalizzando la propria collanina, acquistando le perline anche su internet, si potranno realizzare oggetti di moda con soli pochi euro.

Cosa sono i phone beads chiamati anche phone strap?

Oltre ai gioielli fatti unicamente di perline in resina, di tutte le forme e colori, è tornata di moda la famosa catenina per il cellulare che sta impazzando sul web. Da personalizzare con il proprio nome o scritta, si può creare anche da soli, in quanto è un semplice filo di perline uno in fila all’altro. In soli 5 minuti e con un po’ di creatività, si potranno realizzare oggetti alla moda ispirati ai trend del momento spendendo soli pochi euro.