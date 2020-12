Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ci troviamo nel periodo delle feste natalizie. Questo periodo è amato da tutta la famiglia. Dai grandi che possono prendersi finalmente una meritata pausa ai bambini che amano la magia del Natale. Quest’anno sicuramente non sarà come gli altri. A causa delle restrizioni annunciate dal governo per contenere i contagi, non potremo festeggiare il Natale così come siamo abituati. Eppure, sebbene non potremo condividere la tavola con tutta la famiglia allargata, possiamo comunque ingegnarci per preparare ricette da leccarsi i baffi. Tra poco infatti, andremo a svelare un’ottimo consiglio per rendere un dolce di natale squisito e irresistibile.

Il dolce natalizio per eccellenza

Il periodo delle feste infatti è tanto atteso anche per i buonissimi piatti che di solito in questi giorni siamo abituati a mangiare. Per quanto dovremmo rivedere le porzioni, nessuno ci impedisce di sbizzarrirci in cucina e creare piatti sempre più innovativi e gustosi. Se infatti la tradizione natalizia vuole delle ricette ben definite, è comunque possibile aggiungere un tocco di innovazione. Basta sapere come fare.

Al pranzo di natale, come alla cena della vigila, di certo non può mancare il pandoro. Questo dolce rappresenta più di qualsiasi altra cosa la tradizione di questa festa. Nell’articolo di oggi vogliamo presentare un’idea innovativa e salutare per farcire il pandoro. Preparandolo in questo modo infatti, questo dolce non solo stupirà i palati di tutti, ma risulterà facile da digerire. Ecco dunque come farcire un pandoro gustosissimo grazie all’aggiunta di questo ingrediente inaspettato.

Ricotta e marmellata

Per quanto un dessert sia per definizione molto calorico, con qualche accorgimento si può rendere l’esperienza di fine pasto più salutare. I modi per farcire il pandoro sono tanti, dalla nutella alla crema al mascarpone, la lista è lunga. Oggi vogliamo suggerire un’idea di ripieno che, oltre ad essere sfiziosissimo, è anche ipocalorico. Parliamo infatti della possibilità di riempire il nostro dolce di natale con la ricotta e la marmellata.

La ricotta infatti è uno dei formaggi più magri che esistano. Anche la marmellata, soprattutto se con basso contenuto di zuccheri, non presenta un’alta concentrazione di calorie. Seguendo questa dritta, potremo regalare alla famiglia un dessert ottimo e salutare allo stesso tempo. Provare per credere. Ecco dunque come farcire un pandoro gustosissimo grazie all’aggiunta di questo ingrediente inaspettato.