Le patate sono uno di quegli ortaggi che sono protagoniste di moltissime ricette, sia italiane che straniere. La loro versatilità è innegabile, e ogni ricetta con le patate ha un gusto unico e un sapore indimenticabile. Il delizioso tortino di patate e caprino, ricetta svuota frigo, è un piatto che si vorrà servire ai propri ospiti per stupirli con un piatto unico dal gusto deciso e robusto.

Perfetto per le serate fredde, il tortino è anche utile per smaltire quei formaggi che non si riescono a consumare.

Vediamo come preparare un delizioso tortino di patate e caprino.

Ingredienti

800 gr di patate;

150 gr di caprino;

1 cucchiaio di pecorino;

noce moscata;

peperoncino rosso in polvere;

2 uova;

2 cucchiai di farina di frumento integrale;

latte qb;

1 cucchiaio d’olio d’oliva;

burro;

sale.

Portare a ebollizione una pentola piena d’acqua salata e mettervi le patate. Le patate vanno lessate con tutta la buccia per non far perdere i nutrienti alla verdura.

Una volta che saranno cotte, provare la cottura con una forchetta, scolarle e togliergli la buccia. Metterle quindi in una scodella e schiacciarle con uno schiaccia patate.

Aggiungere quindi al composto il caprino tagliato a dadini, il pecorino grattugiato e amalgamare il tutto.

Le patate dovranno essere ancora calde per permettere ai formaggi di sciogliersi per bene.

Quando l’impasto sarà dunque freddo, mettere la noce moscata, il peperoncino, i tuorli delle uova e la farina. Amalgamare il tutto con un goccino di latte.

Sbattere le chiare dell’uovo a parte e inglobarle all’impasto con molta delicatezza. Ungere quindi una pirofila con dell’olio e versarvi il composto livellandolo per bene.

Mettere dei fiocchetti di burro sulla superficie e aggiungervi il pan grattato.

Accendere il forno a 150° in modalità statica e far cuocere il tortino per circa una mezz’ora. Quando la superficie sarà dorata tirarlo fuori.

Servire ben caldo.