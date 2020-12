Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dicembre è sicuramente uno dei mesi preferiti da molti per sbizzarrirsi in cucina. Non soltanto perché comincia a fare freddo e si possono preparare finalmente piatti caldi e gustosi, ma anche perché si avvicina il periodo delle feste. Con l’arrivo del Natale e del Capodanno, infatti, sono tantissime le persone alla ricerca di ricette per stupire gli ospiti delle tante cene in arrivo.

Quest’anno di certo non sarà come gli altri. A causa delle restrizioni imposte dal Governo per fermare i contagi da coronavirus, infatti, le feste natalizie saranno diverse. Anche con il numero degli invitati che si restringe, però, la voglia di presentare ottime e sfiziose ricette rimane la stessa.

Ottimi il giorno dopo

Dunque, il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno saranno leggermente differenti quest’anno. Eppure i piatti che si cucinano per queste occasioni sono ottimi anche se consumati il giorno successivo. E dunque le idee per semplici e facili ricette potranno tornare utili anche nei giorni seguenti alle festività. Inoltre, negli ultimi anni, in molti hanno mostrato interesse verso la possibilità di rendere queste ricette meno pesanti e, dunque, meno caloriche.

Seguendo, infatti, qualche semplice trucco, si potranno cucinare piatti buonissimi ma con pochissime calorie. In questo modo si potrà godere di una cena o un pranzo di Natale ma senza doversi sentire appesantiti dopo pochi bocconi.

A tal proposito, la ricetta che presentiamo in questo articolo è perfetta sia per un ottimo inizio pasto del pranzo di Natale che per una merenda da portare in ufficio. Ecco, dunque, come preparare i panzerotti ricotta e speck light per un antipasto magro e sfizioso che stupirà tutti.

Facile e veloce

L’ingrediente che rende questa ricetta magra e ipocalorica è ovviamente la ricotta. Parliamo, infatti, di un formaggio molto magro. Inoltre se si sceglie una farina integrale, ovvero a basso indice glicemico, la quantità di calorie andrà ad abbassarsi drasticamente.

Oltre, dunque, a farina integrale e ricotta, gli ingredienti necessari sono speck, parmigiano, olio, sale e pepe.

Passando alla preparazione, dopo aver tagliato la pasta formando dei cerchi, si potrà applicare il ripieno precedentemente mescolato. Dopodiché, una volta chiusi, i panzerotti si dovranno bagnare con un pò di olio di oliva. Dopo circa una mezz’ora in forno, a duecento gradi, il piatto sarà pronto per essere servito.

Che sia per un antipasto, per una merenda o per un pranzo al sacco da portare al lavoro, i panzerotti non deluderanno. Risultano essere un ottimo compromesso tra gusto e leggerezza. Questa ricetta è la prova evidente che si può dimagrire mangiando.

Ecco, dunque, svelato come preparare i panzerotti ricotta e speck light per un antipasto magro e sfizioso che stupirà tutti.