L’isola che non c’è. Non è solo il nome di una splendida canzone di Edoardo Bennato, ma anche il sogno di tutti noi. Magari naufragarci no, ma passarci le ferie estive, sì. Le isole sono mete sempre appetibili, e, noi italiani che ne siamo circondati, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Unica cosa che ci frena, magari le lunghe code di imbarco sui traghetti e le motonavi. Ma, se abbiamo la fortuna di andare in vacanza a giugno o settembre, l’idea dell’isola è davvero interessante. E, a proposito, c’è un’isola da sogno così vicina ma immersa nella tranquillità che in pochi conoscono e tutti vorrebbero visitare immediatamente. Andiamo a conoscerla in questo articolo.

Il suo nome è Sifnos e appartiene alle Cicladi. Gli abitanti la chiamano “isola dei profumi”, perché qui il mondo si è davvero fermato. Lontana dallo smog e dal caos della vicina Santorini, Sifnos è meta ideale per chi ama e cerca la pace e il relax. Piccoli villaggi di pescatori, alternati a spiagge incontaminate. Monasteri che si elevano sulle montagne a fare la guardia alle vallate circostanti. In alcuni di questi borghi, tra cui citiamo Faros e Cheronissos, sono stati girati anche film famosi. Se amiamo la Grecia e l’atmosfera mediterranea, Sifnos è la meta che fa per noi.

Spiagge meravigliose

Pensiamo alla Grecia e ci vengono in mente spiagge meravigliose, ma spesso di sassi e ciottoli. Qui, invece, la maggior parte sono sabbiose, con fondali bassi e mare azzurro intenso.

Non esiste un aeroporto locale, quindi Sifnos è raggiungibile solo via mare. E, questo, più che un difetto, è un pregio, perché non attrae moltissimi turisti.

La soluzione migliore per alloggiare è il classico “studios”, l’appartemento dotato di ogni comfort, a gestione familiare e dal prezzo davvero conveniente. Se vogliamo invece qualche sistemazione più comoda e agiata, nessun problema, perché troveremo anche hotel con piscina e campi da tennis. Una raccomandazione: non andiamo via da Sifnos senza aver acquistato almeno uno dei vasi tipici e artigianali dell’isola.

