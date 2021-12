Buon Natale! La festa più gioiosa e tanto attesa dell’anno è finalmente arrivata. A Natale tutti siamo più buoni. O, almeno, così si dice. Sicuramente, a Natale siamo tutti sereni e felici. Con l’atmosfera febbricitante che si respira nell’aria è praticamente impossibile essere tristi.

Complici stelle e pianeti, alcuni godranno di un’atmosfera ancora più magica. Infatti, sarà un Natale scoppiettante ricco di gioia, amore e festosa energia per il Sagittario e questi altri 3 fortunatissimi segni zodiacali.

In realtà, in questo periodo, la fortuna sta assistendo parecchi segni. Ricordiamo infatti che entro fine anno sono in arrivo fiumi di soldi e importanti gratificazioni sul lavoro per l’Ariete e per questi altri 2 fortunati segni zodiacali.

Ma torniamo alla giornata odierna e concentriamoci un attimo proprio sul giorno di Natale.

Un Natale scoppiettante ricco di gioia, amore e festosa energia per il Sagittario e questi altri 3 fortunatissimi segni zodiacali

Con il sole nel suo segno, il Sagittario conclude il periodo del compleanno davvero alla grande. Animati da tanta voglia di fare, e aiutati da una maggior concretezza, i nati sotto questo segno avranno soddisfazioni e grandiose opportunità sul piano lavorativo. Inoltre, grazie alla potente presenza di Marte, raccoglieranno ottimi frutti e scarteranno strepitosi regali, anche in senso metaforico.

Le cose non vanno sicuramente male neppure per i Capricorno, molti dei quali, con grande probabilità, festeggeranno anche il compleanno proprio in questi giorni. Tirando le somme di questo 2021, i Capricorno possono brindare ad un anno ricco di successi in più settori. Soddisfazioni che continueranno ad arrivare anche nei prossimi mesi. Insomma, questo Natale è davvero magico!

Tanto affetto e voglia di stare in famiglia per Cancro e Leone

Proprio il giorno 24, la luna è entrata nel segno del Cancro per portare una giornata ricca di felicità e tanto divertimento. I cancerini, grandi protagonisti della giornata, sapranno catalizzare le attenzioni di tutti con il loro modo di fare affabile, gentile e premuroso. Con una potente sinergia di forze, Venere e Marte sapranno inoltre donare forti emozioni e tanta energia.

Ed infine, nonostante i problemi e le preoccupazioni dell’ultimo periodo, i nati sotto il segno del Leone riusciranno a godersi una strepitosa giornata circondati da tanto affetto. Ricchi di fascino e molto di buon umore, saranno gli intrattenitori della giornata, conquistandosi l’ammirazione e le attenzioni di tutti.

Dopo la giornata di Natale, poi, ed entro il 31 dicembre, ricordiamo che le vincite al gioco e una valanga di soldi attendono questo fortunatissimo segno zodiacale dopo un novembre poco esaltante.

Approfondimento

Non solo l’Acquario farà faville a dicembre ma anche questi altri 2 segni zodiacali travolti da amori romantici e passionali