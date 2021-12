Manca meno di un mese alla fine dell’anno e tutti siamo impazienti di scoprire cosa accadrà nel 2022. Il passaggio da un anno all’altro è sempre qualcosa di molto emozionante. Si hanno grandi aspettative e spesso si fanno anche tanti progetti e buoni propositi.

Sulla scia di questa onda di curiosità, in tv e sui giornali l’oroscopo impazza perché lo leggono proprio tutti.

Questa manciata di ultimi giorni del 2021 saranno pieni di amore e passione non solo per l’Acquario che farà faville ma anche per questi altri 2 segni zodiacali che saranno travolti da amori romantici e passionali. Ed ancora, ottime notizie anche per l’Ariete ed altri 2 fortunati segni zodiacali che entro dicembre otterranno importanti gratificazioni sul lavoro. Ma le buone notizie non sono finite. Sono infatti previste vincite al gioco e una valanga di soldi a dicembre per questo fortunatissimo segno zodiacale dopo un novembre poco esaltante.

Per il Sagittario è finalmente arrivato il momento della rivincita

Nonostante i giorni del suo compleanno (dal 22 novembre al 21 dicembre), fino ad oggi il Sagittario non è stato particolarmente fortunato. Ma le Stelle stanno per cambiare le carte in tavola! In quest’ultimo mese del 2021, i nati sotto questo segno devono infatti tenersi pronti per accogliere cambiamenti super positivi.

Vincite al gioco e una valanga di soldi a dicembre per questo fortunatissimo segno zodiacale dopo un novembre poco esaltante

La rivalsa del Sagittario riguarderà fondamentalmente la fortuna, nel vero senso letterale del termine. Sono infatti previste vincite al gioco con conseguente arrivo di denaro.

Le occasioni per giocare e tentare la sorte non mancano mai. Basta anche solo qualche euro al bar o dal tabaccaio per grattare un Gratta e Vinci. Sotto Natale, poi, le occasioni sembrano moltiplicarsi. L’ormai famosissima Lotteria Italia dell’ultimo dell’anno fa sempre gola a molti. Ma non c’è bisogno di ambire a tanto. Nei giorni che precedono le feste, anche i normali punti vendita dove solitamente andiamo a fare la spesa organizzano semplici lotterie, mettendo in palio cesti colmi di tante prelibatezze come panettoni, spumanti e cotechini. Inoltre, è sempre possibile fare una puntatina al Lotto. Si può tentare semplicemente giocando i nostri numeri fortunati oppure fare uno studio più strategico puntando quindi sui ritardatari.

I classici giochi da tavola natalizi

Come da tradizione, il pomeriggio di Natale, dopo il lauto pranzo, ci si dedica ai giochi. Tombola e Mercante in fiera sono dei must. Nessuno però vieta di scegliere i giochi preferiti. Va benissimo anche una semplice partita a carte o qualcosa di più stimolante per attivare il cervello, come ad esempio Trivial Pursuit.

Anche in queste occasioni, con grande probabilità, i Sagittario si accaparreranno i premi in palio.

