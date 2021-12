Oggi è il giorno di Natale e come da tradizione lo passeremo in compagnia delle persone che amiamo. Ci accomoderemo davanti ad una splendida tavola imbandita e consumeremo piatti deliziosi e golosissimi.

Prima di stupire i nostri ospiti con cibi prelibati, potremmo iniziare preparando una tavola davvero ad effetto. Abbiamo già dato dei consigli su come addobbare le tavole natalizie. Ad esempio, ecco come realizzare velocemente 3 incantevoli centrotavola natalizi con pochissimi oggetti che tutti abbiamo già in casa.

Oggi invece daremo dei consigli su come apparecchiare la tavola in modo da garantirci un effetto wow. Quindi apparecchiamo così la tavola delle feste e stupiremo gli ospiti facendo un figurone in modo semplice ed economico.

Spesso crediamo che per fare bella figura servano oggetti preziosi e moltissimi soldi. In realtà, per ottenere un ottimo risultato non serve molto denaro, ma soltanto delle buone idee. Con questo articolo vogliamo suggerirne alcune e siamo certi che non deluderanno le aspettative.

Pertanto, se vogliamo saperne di più non ci resta che continuare a leggere questo articolo.

Innanzitutto, dovremmo scegliere i colori e lo stile che più amiamo e che si adattano all’ambiente circostante. Se vogliamo apparecchiare una tavola dall’aspetto elegante, possiamo scegliere il classico rosso ma anche l’oro, l’argento e il bianco.

Non serviranno decorazioni costose: scegliamo agrifogli, rametti di pino e pigne che potremmo spruzzare di bianco, oro o argento per dare un tocco in più. Inoltre, non sottovalutiamo le candele che sono in grado di conferire all’ambiente un’atmosfera calda ed accogliente a budget molto ridotto.

Stile minimal e semplice

Per spendere poco ed ottenere comunque un risultato fantastico, possiamo scegliere uno stile minimal. Il trucco è scegliere pochi oggetti ma essenziali. Il colore perfetto in questo caso è il bianco.

Inoltre, scegliamo di creare un centrotavola con un vaso di vetro che verrà posizionato al centro della tavola. Al suo interno, aggiungiamo del sale che ricordi il bianco della neve.

Aggiungiamo poi una composizione fatta con qualche ramo di abete e fiori a stelo lungo che daranno un tocco elegante ma essenziale. Infine, terminiamo con qualche piccola candela e palline dorate o argentate per conferire alla tavola un’atmosfera tipicamente natalizia.

Stile scozzese

Se siamo amanti del rosso e non vogliamo abbandonarlo neanche questo Natale, potremmo ricreare il tipico stile scozzese con il tartan.

Perfetto per completare un ambiente rustico, sarà sufficiente usare una tovaglia con questa fantasia, oppure dei pratici runner o tovaglioli su una tovaglia bianca.

Completiamo il tutto con qualche grazioso segnaposto home made. Ad esempio, basterà poggiare sul tovagliolo dell’ospite un rametto di agrifoglio.

In alternativa, prepariamo dei biscotti a forma di albero di Natale, pupazzo di neve oppure di omino di pan di zenzero. Mettiamoli in un sacchettino trasparente chiuso con un nastrino rosso: siamo certi che gli ospiti gradiranno moltissimo questo pensiero.