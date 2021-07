Nel periodo estivo aumenta in modo considerevole la vendita di particolari tipi di frutta e verdura. I maniaci dell’abbronzatura, dopo i bagni di sole in spiaggia e in piscina, cercano di mantenere la tintarella per il maggior tempo possibile. Perciò ora sveleremo un mix di 3 tipi di frutta e verdura che fanno la differenza per mantenere a lungo l’abbronzatura.

Non è frutta e verdura introvabile perciò facilmente tutti possono sfruttare questo mix, magari sotto forma di frullato, per mantenere a lungo il colorito della pelle.

La frutta e verdura più venduta

Quando vediamo svuotati i banchi di carote, melone e pesca rispetto ad altra frutta e verdura sarà questo il motivo. La prima cosa che fa chi è reduce dalla vacanza al mare, è quella di acquistare questi tipi di frutta e verdura per rafforzare l’abbronzatura.

Le proprietà benefiche di frutta e verdura

Bere assiduamente un succo a base di carote, melone e pesca aiuta tantissimo. Però vediamo perché funziona al meglio il mix tra carote, melone e pesca. In particolare la carota è ricca di antiossidanti e di beta-carotene. Tutti sanno che questa vitamina stimola la formazione di melanina. Invece, per quanto riguarda le proprietà della frutta, sappiamo che il melone protegge la pelle dall’invecchiamento. Inoltre contiene vitamine A e C. Da parte sua, invece la pesca è ricca di vitamine C che rivitalizza la pelle.

Scoperte le proprietà di frutta e verdura ora capiamo come fare il succo abbronzante di carote, melone e pesca.

La preparazione

Si inizia tagliando le carote a rondelle e lo stesso bisogna fare per melone e pesca eliminando semi e nocciolo. Quindi si trasferisce tutto nel mixer frullando fino a ottenere un risultato fluido da gustare immediatamente.

Un mix di 3 tipi di frutta e verdura che fanno la differenza per mantenere a lungo l’abbronzatura

Ora i nostri Lettori hanno la possibilità di provare questo mix di frutta e verdura in modo da tentare di conservare la tintarella più a lungo dopo le vacanze estive.