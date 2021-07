La voglia di andare in vacanza è tanta perciò gli italiani stanno programmando con attenzione dove andare. Purtroppo aleggia Il solito incubo di scegliere in quale giorno partire per evitare traffico e stress. In determinati giorni di luglio, agosto e settembre. il traffico è inevitabile, soprattutto sulla rete viaria autostradale.

Rimanere imbottigliati in lunghe code chilometriche per raggiungere mete di mare oppure montagna non è il massimo. Dunque è opportuno fare attenzione alle previsioni sui giorni peggiori per viaggiare nei prossimi tre mesi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Quando partire per evitare traffico

I nostri Esperti vogliono agevolare il compito ai propri Lettori con un vademecum. Quali giorni è meglio evitare di mettersi alla guida? Per ottenere un dato veritiero, ci siamo avvalsi del Piano Viabilità Italia della Polizia Stradale.

Ebbene per chi ha intenzione di viaggiare nell’imminente weekend meglio prendere in considerazione di mettersi in strada venerdì 16 luglio. Infatti sia sabato 17 che domenica 18 luglio le principali strade italiane sono contrassegnate da bollino rosso.

Come ogni estate che si rispetti, le date più calde sono quelle a ridosso dei weekend. Infatti le criticità maggiori sono per la mattinata di sabato 24 e per tutta la giornata di domenica 25 luglio. Lo stesso dicasi per l’ultimo weekend di luglio. Perciò chi vuole trascorrere un viaggio senza stress da traffico deve evitare di partire nei weekend e optare per gli altri giorni della settimana.

Agosto con bollino nero

Oramai gli italiani hanno l’abitudine di concentrare le proprie ferie nel mese di agosto. Perciò in questo arco di tempo non c’è solo il rischio di ritrovarsi imbottigliati nel traffico da bollino rosso ma addirittura di restare ore e ore fermi in autostrada. Infatti in particolari weekend di agosto esiste il serio rischio di ritrovarsi a viaggiare in giorni contrassegnati da bollino nero. I giorni da evitare assolutamente sono quello del 5-6-7 agosto e il 12 agosto fino a ridosso di Ferragosto.

Controesodo

Il bollino nero del traffico potrebbe risultare venerdì 20 e sabato 21 agosto e i successivi venerdì 27 e sabato 28 agosto.

Il solito incubo di scegliere in quale giorno partire per evitare traffico e stress

Una volta stabilite le date di luglio e agosto da evitare, a settembre la situazione sarà più tranquilla. Infatti gran parte degli italiani ritorna a lavoro e si concede qualche altro giorno di svago fuori casa solo nei weekend.