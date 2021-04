Tutte le famiglie iniziano a programmare le vacanze estive solitamente dopo Pasqua. Invece, quest’anno c’è un cambio di tendenza: il 50% degli italiani ha fatto una ricerca per dove trascorrere le vacanze estive durante le festività pasquali. Probabilmente i nostri connazionali confidano molto sulla campagna vaccinale e, parallelamente, nell’allentamento delle misure restrittive in vista dei mesi clou estivi. Airbnb ha fatto un’indagine approfondita sulle aspettative delle vacanze estive. Ebbene, il 50% degli italiani ha fatto ricerche per una prenotazione, pianificato le vacanze estive oppure si ripromette di farlo a breve.

Giovani intraprendenti

Soprattutto i giovani fino ai 34 anni, hanno approfittato del periodo pasquale, per bloccare date e alloggi per la prossima vacanza estiva. La voglia di vacanza è davvero tanta, infatti l’11% ha già prenotato un viaggio da fare appena l’emergenza sanitaria lo consentirà. Discorso diverso, invece, per gli over 55 che al momento non hanno proprio pensato alle vacanze estive perché non hanno particolari stimoli a viaggiare.

Pochi guardano all’estero

Come tutti sappiamo, l’Italia ha posti meravigliosi dove trascorrere le vacanze. Inoltre quest’anno con la spada di Damocle della pandemia del coronavirus, non c’è voglia di andare all’estero. Perciò si preferisce trascorrere le vacanze entro i propri confini. I giovani restano i più avventurieri perché opterebbero per mete esclusive fuori dall’Italia nonostante l’emergenza sanitaria.

Le località più cliccate

Ogni anno si genera una classifica dei luoghi più in voga. In attesa di conoscere in quale periodo sarà possibile andare in vacanza, gli italiani si sono sbizzarriti sul web per scovare luoghi incantati. Ebbene secondo il sondaggio, tra giugno e agosto, gli italiani preferiranno la costa del sud della Sardegna come Villasimius oppure le spiagge di Gallipoli in provincia di Lecce.

La regione particolarmente apprezzata per le future vacanze estive è la Sardegna grazie a numerose destinazioni top come San Teodoro, Alghero, Costa Rei, Costa Smeralda. In Sicilia, invece, la meta più desiderata è San Vito Lo Capo nella costa nord-occidentale della regione. Segue la Toscana con Castiglione della Pescaia e Follonica.