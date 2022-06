Dopo un brillante ultimo anno il 2022 non è iniziato nel migliore di modi per il titolo Salcef Group. Quando potrebbe arrivare il momento della riscossa?

Se il 2021 è stato, con un rialzo di oltre il 125%, un anno molto buono per il titolo Salcef Group, da inizio 2022 le quotazioni hanno perso circa il 40% del loro valore. Quindi, dopo un brillante ultimo anno il 2022 non è iniziato nel migliore di modi per il titolo Salcef Group.

Questo andamento dicotomico si traduce in un 2021 al termine del quale il titolo è stato il migliore della sua categoria, mentre da inizio 2022 è stato il peggiore. Per completezza va anche detto che il 2022 non è stato fino ad ora molto brillante per tutto il settore di riferimento di Salcef Group. Basti pensare che a oggi l’unico titolo positivo da inizio anno è Tesmec.

Le ultime settimane, però, stanno mostrando qualche segnale di ripresa che dà qualche speranza ai rialzisti di prendere nuovamente il sopravvento. In quest’ottica il segnale di acquisto del BottomHunter è particolarmente importante in quanto potrebbe fare un’importante spinta al rialzo.

Dal punto di vista dei livelli da monitorare con attenzione abbiamo area 20,90 euro, l’obiettivo più probabile del rialzo in corso. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, infatti, potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 25,90 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 30,90 euro (III obiettivo di prezzo).

Questo scenario rialzista potrebbe essere sconfessato da una chiusura settimanale inferiore a 17,81 euro. In questo caso diventerebbe probabile un ritorno in area 12,40 euro. Una prima indicazione in tal senso si avrebbe da una chiusura settimanale inferiore a 17,10 euro.

La valutazione di Salcef Group

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, l’analisi dei fondamentali restituisce un titolo sopravvalutato. Tra gli aspetti positivi ricordiamo che l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Inoltre, nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il giudizio medio degli analisti è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 35% circa.

Il titolo Salcef Group (MIL:SCF) ha chiuso la seduta del 6 giugno in ribasso dell’1,79% rispetto alla seduta precedente, a quota 18,66 euro.

Time frame settimanale

