Dimagrire è sicuramente qualcosa di molto difficile, ancor di più lo è ottenere degli addominali scolpiti.

Esistono tantissimi modi per bruciare grassi, in particolar modo sui fianchi.

Infatti, spesso sui fianchi si accumula tantissimo grasso, molto difficile però da perdere. Il peso corporeo è composto da una parte magra, muscoli e liquidi, e una parte grassa.

Ovviamente secondo l’aumento o la diminuzione di una delle due parti aumenterà o diminuirà di conseguenza il peso corporeo. Per bruciare calorie occorre sicuramente un lavoro aerobico, che permette di sudare e bruciare grassi.

Si suda se l’attività è intensa, quindi più si suda e più si bruciano carboidrati.

Un metodo che molti usano per dimagrire e ottenere degli addominali scolpiti, ma dalla dubbia efficacia

Molte persone per bruciare grasso, stanno ricorrendo a una tecnica molto particolare.

Ovvero avvolgere una pellicola sulla pancia durante gli esercizi.

La funzione è di aiutare a perdere grasso, ma la realtà sta nel fatto che si perdono solo liquidi. Più che perdita di grasso si parla di disidratazione, quindi perdita di liquidi e non di massa grassa. Molti utilizzano anche erbe o altri ingredienti naturali come l’argilla o qualche crema specifica per favorire il dimagrimento.

Però come si è già detto, la sudorazione aiuta espellere liquidi e non grasso.

Liquidi che dopo poco saranno recuperati idratandosi. La pellicola, oltre a non dare i risultati sperati, potrebbe arrecare anche danni al corpo.

Si potrebbe generare un’eccessiva sudorazione. Il sudore, rimanendo sulla pelle, e avvolto dalla pellicola, non darà possibilità al corpo di respirare. Potrebbe quindi comportare anche a una minore ossigenazione delle cellule.

Un’eccessiva perdita di liquidi ha veramente tante conseguenze.

Un corpo disidratato, soprattutto d’estate, che già fa perdere molti liquidi, applicando questa pellicola si potrebbero avere vertigini, debolezza e rischiare uno svenimento.

Molte persone la applicano anche di notte e non durante gli esercizi, sicuramente meno pericolosa, ma che di certo non darà i risultati sperati.

Questo è un metodo che molti usano per dimagrire e ottenere degli addominali scolpiti, ma dalla dubbia efficacia.

Per ottenere degli addominali scolpiti meglio utilizzare i classici esercizi, i crunch ad esempio, sicuramente richiederà un maggiore sforzo, ma sarà ripagato da ottimi risultati.