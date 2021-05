Nonostante le dure lotte fatte per rivendicare un indumento, finalmente il pantalone è entrato negli armadi di tutte le donne. Per superare definitivamente il pregiudizio e iniziare una moda a tutti gli effetti, ci vollero le star del cinema americano. I pantaloni, hanno radici più antiche a dir poco millenarie, non sono affatto un prodotto moderno, fino ad oggi continuano a sopravvivere con onore. Non sono mai mancati in una sfilata al femminile e negli ultimi decenni si sono visti in passerella centinaia di modelli. Quest’anno ci sarà una grande novità rispetto la moda dello slim degli ultimi anni.

Vediamo le tendenze dell’estate 2021 per dei pantaloni comodi da indossare per uscire ed essere sempre alla moda.

Pantaloni ampi e comodi

I modelli di riferimento comprenderanno pantaloni a palazzo, a sigaretta, tute e jeans ampi e leggeri, sia a tinta unita che a fantasia. Se prima l’aderenza era al primo posto, adesso le cose cambiano. Diventa chic mescolare tipi di abbigliamento diverso, di netto contrasto, mantenendo la comodità con originalità. Via libera anche alle trasparenze e tessuti leggeri e delicati, che faranno intravedere un po’ la gamba.

Si potranno sfoggiare pantaloni alti in vita, versione sportiva, in pelle o classico, con cinturino o cordicella, tonalità pastello, fantasie esotiche o stampe floreali. Non mancheranno linee morbide, verticali, a trapezio, oversize, a zampe di elefante. Pantaloni della tuta verranno impreziositi con bottoni, gioielli, strass, un outfit d’effetto da tenere in mente. I tessuti utilizzati saranno lino, pizzo, seta, cotone, nylon, semplici o elaborati.

Le lunghezze saranno molteplici, si potrà scegliere un pantalone sopra la caviglia o sotto il ginocchio, con effetto gonnellone. Praticamente non basterà che scegliere cosa acquistare per essere alla moda con stile. La parola d’ordine è sentirsi bene e belli, se poi siamo anche comodi, è meglio!

Ecco, le tendenze dell’estate 2021 dei pantaloni comodi da indossare per uscire ed essere sempre alla moda.