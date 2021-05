L’allenamento dovrebbe essere parte fondamentale della giornata di ogni persona.

Allenarsi non significa obbligatoriamente andare in palestra, e farlo per ore, ma è possibile farlo anche da casa e in poco tempo.

Il workout casalingo, è stato riscoperto durante la pandemia, ma per chi ha voglia di migliorare il proprio corpo e la propria mente, potrà ottenere grandissimi risultati comunque.

Allenarsi è veramente importante, migliorare il proprio fisico aiuta nell’autostima, nella caparbietà, nella costanza, ma soprattutto mentalmente.

Mens sana in corpore sano, non è un detto qualunque.

Per chi evita l’allenamento, sostenendo di non avere abbastanza tempo a disposizione ecco un efficacissimo metodo di allenamento per ottenere grandissimi risultati in pochissimo tempo.

Un efficacissimo metodo di allenamento per ottenere grandissimi risultati in pochissimo tempo.

La modalità tabata, è un metodo di allenamento per ottenere grandissimi risultati allenandosi per poco tempo al giorno.

Ideato negli anni 90′, è formato da otto esercizi, di cui venti di esecuzione e dieci di recupero.

Sono consigliati esercizi molto intensi come il burpees o il mountain climber.

La metodologia tabata serve a migliorare la forza aerobica e anaerobica, utilizzando otto esercizi al massimo dell’intensità.

Pur essendo molto breve come allenamento, richiede un grandissimo sforzo fisico, ma riuscirà in brevissimo tempo a tonificare i muscoli e a bruciare molto grasso.

È importante eseguire tutto l’allenamento sforzando un preciso gruppo muscolare.

Sempre importante per ogni tipo di allenamento il riscaldamento.

Riscaldare i muscoli prima di sottoporli a un grande sfrozo fisico, è fondamentale, che sia il tabata che dura circa 4 minuti o che sia anche un allenamento in palestra di ore.

In questo modo si prevengono possibili infortuni dovuti alla freddezza del muscolo.

Con il tabata è possibile ottenere grandi risultati per gli addominali ad esempio.

Alcuni esercizi da fare per ottenere degli addominali di ferro sono i classici crunch, o anche crunch con rotazione per migliorare anche gli addominali obliqui e i movimenti rotatori.

Il plank è anche un ottimo esercizio

Ovviamente avendo solo venti secondi di esercizio, si deve cercare di fare il massimo numero di ripetizioni possibili, per poi recuperare solo dieci secondi.

Allungare il recupero è una cosa che non va assolutamente fatta, la metodologia è creata per questo.

Massima intensità durante gli esercizi, ma con poco tempo di recupero, per tenere costantemente sotto sforzo i muscoli.

Un’app perfetta da usare durante l’allenamento è “Smartwod”, non resta che utilizzare questo efficacissimo metodo di allenamento per ottenere grandissimi risultati in pochissimo tempo.