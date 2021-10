L’arrivo dell’autunno ci permette di sperimentare nuovi abbinamenti con i cosiddetti capi da mezza stagione. Quei capi di abbigliamento che, solitamente, non possono essere indossati in estate né in inverno.

Con la crisi climatica in atto, tuttavia, spesso risultano difficili da indossare per lunghi periodi. Infatti come dice sapientemente un detto popolare “non esistono più le mezze stagioni”. Questo autunno 2021, tuttavia, sembra abbastanza mite, perfetto per indossare quei capi da mezza stagione tanto sognati. Oltre ai trend dell’autunno per essere alla moda anche dopo i cinquanta anni troviamo alcuni capi senza tempo da avere assolutamente nell’armadio.

In alcuni casi basterà rovistare all’interno del guardaroba, infatti in molte già li possiedono. Le più giovani, in alternativa potranno sbirciare nell’armadio di un genitore o dei nonni. Infatti, si tratta di capi intramontabili e, se di buona fattura, eterni.

Un mare di complimenti in arrivo per chi sceglie questi capi d’abbigliamento immancabili nel guardaroba autunnale

Tra i capi senza tempo perfetti da indossare in autunno al primo posto troviamo il blazer monopetto o doppiopetto. Ottimo da indossare come capospalla abbinato in modi molto diversi tra loro. Sarà perfetto sopra una tuta da ginnastica per ingentilire il look oppure in modo più formale con una gonna.

Il blazer, poi, sarà anche perfetto con un paio di jeans per renderli molto più professionali.

In ogni caso meglio preferire blazer ampi e oversize, da evitare invece quelli molto striminziti o stretti. Nell’autunno 2021 uno dei blazer più ricercati è quello in pelle per un tocco grintoso anche al look più semplice.

Camicia bianca, un capo intramontabile

La camicia, indossata a qualsiasi età, è il capo perfetto per il periodo autunnale e primaverile. Una bella camicia bianca o colorata, infatti, sarà ottima in qualsiasi occasione. Dall’ufficio al tempo libero può essere indossata con una gonna, un paio di pantaloni palazzo o con dei jeans.

L’autunno è il periodo ideale per utilizzare la camicia da sola, senza l’aggiunta di maglioni o maglioncini. Chi la trova un capo noioso potrà ricredersi abbinandola in modo alternativo e divertente.

Potrà essere sdrammatizzata insieme a dei jeans wild leg e un paio di sneakers. Oppure, nel caso di camicia bianca oversize potrà essere indossata sopra a un vestitino nero e un paio di stivaletti.

Trench

Tra i capi immancabili nel guardaroba autunnale spunta, non a sorpresa, il trench. Dai classici modelli beige o verdoni a quelli di colori più vivaci. Un capo intramontabile che mette d’accordo il guardaroba maschile e quello femminile. Anche il trench, come il cappotto, se scelto di qualità durerà nel tempo e potrà essere tramandato di generazione in generazione.

Un buon trench potrà anche essere acquistato in mercati vintage o su siti di vendita second hand.

Inoltre, oltre ai blazer in pelle in questa stagione sarà perfetto scegliere anche un trench in pelle marrone o nera.

Stivale

Gli stivali sono delle calzature perfette per l’inverno ma anche per le mezze stagioni. Infatti, potranno essere abbinati a gonne corte o midi e jeans.

In autunno e primavera per regalare un tocco glamour al look si potranno indossare gli stivali senza le calze.

Dipenderà dalla sensibilità al freddo di ognuna ma se indossati senza pelle d’oca sanno davvero essere chic. Ecco perché ci sono un mare di complimenti in arrivo per chi sceglie questi capi d’abbigliamento immancabili nel guardaroba autunnale.