Per proteggere le nostre piante dal freddo basta 1 solo geniale trucchetto poco conosciuto

In questo periodo dell’anno, quando le temperature si abbassano progressivamente, diventa necessario proteggere le nostre piante.

Ci sono piante che sono particolarmente delicate e tendono a soffrire molto di questi sbalzi termici repentini, soprattutto durante la notte. Per esempio, quindi, potrebbe essere utile sapere che per proteggere le ortensie dal freddo dovremo effettuare queste mosse che ci permetteranno di salvare la pianta.

Inoltre, poi, l’inverno si sta avvicinando sempre di più e presto potrebbero arrivare anche le prime gelate che potrebbero causare la morte di alcune piante.

Per prima cosa sarà necessario effettuare la pulizia delle nostre piante, partendo dalle foglie e dai rami, assicurandoci che non ci siano parassiti presenti. Nel caso questo accadesse, potremo dire addio ad afidi e parassiti delle piante solo grazie a questo comune prodotto di scarto, evitando così inutili sprechi.

Dopodiché, dovremo proteggerle utilizzando dei semplicissimi sacchi copri piante traspiranti, che garantiranno alla piante la giusta temperatura, trattenendo il calore.

Dovranno essere posizionati sulle piante a partire dalla parte superiore, per arrivare fino a terra ed essere, infine, chiuse con dei legacci resistenti.

Altrimenti, potremo trovare in commercio anche gli stessi sacchi copri pianta ma più semplici da applicare, in quanto dotati di zip. Quando torneranno ad alzarsi le temperature, verso la fine dell’inverno, dovremo solo sfilarli e lavarli, in attesa di utilizzarli nel prossimo inverno.

In alternativa, potremo coprire i vasi avvolgendoli semplicemente in un sacco di juta o in fogli di giornale imbottiti con della paglia per preservare le radici.

Ovviamente, sarà necessario conoscere le necessità specifiche delle nostre piante, per esempio sarà utile sapere come bisognerebbe curare queste 4 erbe aromatiche durante autunno.

Alternativa

Se abbiamo del tempo libero e ci piacciono questo tipo di lavori, potremmo valutare di costruire una piccola serra per le piante in vaso che solitamente manteniamo all’aperto.

Altrimenti, per le nostre piante a terra potremmo costruire anche un piccolo tunnel, guardando dei tutorial su internet, se non sapessimo come procedere.

In ogni caso, sarà fondamentale garantire la circolazione d’aria necessaria, altrimenti ne patiranno.

Inoltre, durante le giornate di sole dovremo rimuovere i legacci e aprire le estremità per prevenire un eventuale surriscaldamento.