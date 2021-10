Arieggiare correttamente le stanze cieche è fondamentale, per evitare che si formino muffe e per scacciare i cattivi odori. In caso contrario, la pesantezza dell’aria può rendere una stanza quasi inagibile o, peggio, provocare danni alla salute (in caso di muffe). Una delle stanze a cui dobbiamo fare più attenzione è il bagno senza finestre. Un bagno cieco è sempre una bella bega, ma possiamo adottare dei metodi creativi che ci permettono di cambiare l’aria della stanza. Per esempio, pochi sanno che per profumare un bagno senza finestre si può usare il rotolo della carta igienica. Questo rimedio fai da te, che vedremo tra poco, è davvero semplice da realizzare e poco costoso. Al contempo, ci aiuterà a mantenere sempre gradevole il profumo del bagno.

I trucchi della nonna

Per profumare un bagno cieco non bastano le ventole. A volte serve affidarsi a un po’ di creatività. Sono diverse le soluzioni fai da te, estremamente economiche, che possiamo testare. Una di queste ha a che fare con un vecchio alleato della casa, sempre utile: il bicarbonato. Con il bicarbonato possiamo creare degli eccellenti profumatori per ambienti fatti in casa. Per esempio, possiamo diluirlo con acqua e aggiungere le gocce del nostro olio essenziale preferito, per avere un ottimo profumatore spray. Altrimenti, possiamo versare il composto di bicarbonato e oli essenziali in appositi stampini, da cui ricavare delle vere e proprie pastiglie profumate, da dislocare nel bagno. Altri metodi da provare per profumare il bagno senza finestre sono i potpourri. Possiamo crearne di diversi tipi, mescolando petali di fiore, erbe aromatiche e oli essenziali.

Un altro rimedio è il profumatore fatto con petali di rosa e olio d’oliva. Basta lasciare i petali a bagno nell’olio per cinque giorni e avremo un buonissimo olio essenziale fatto in casa, da sfruttare attraverso i bastoncini profumatori. Ma il metodo più semplice con cui profumare il bagno cieco è quello di sfruttare un elemento essenziale: la carta igienica.

Pochi sanno che per profumare un bagno senza finestre si può usare il rotolo della carta igienica

La soluzione migliore, spesso, è anche la più semplice. È possibile profumare un bagno senza finestre usando solo la carta igienica. Il rotolo della carta igienica, infatti, può essere sfruttato come un profumatore. Basterà aggiungere al suo interno (sul cartoncino attorno a cui è arrotolata la carta) delle gocce di olio essenziale. Il profumo dell’olio impregnerà il rotolo, diffondendosi per tutta la stanza.

