In libreria arrivano spesso dei titoli di grande successo e che raggiungono una popolarità in parte inaspettata. Dopotutto è facile perdersi nel mare di nuovi titoli. Ma ultimamente è arrivato sugli scaffali un libro che non è certo passato inosservato. Si tratta di un libro bestseller pieno di mistero e suspense ormai virale su Internet fra tradimenti e colpi di scena. Il titolo originale, in inglese, è stato ricevuto con entusiasmo dal pubblico e sembra avere ottenuto una buona accoglienza anche nel nostro Paese. La sua ascesa però non si ferma qui, dal momento che promette di essere pubblicato in almeno 30 Paesi. Al centro della sua popolarità c’è una trama insolita, tutta al femminile, che segue la vita di tre donne legate tra loro nonostante abbiano vissuto in epoche diverse. A legarle è un mistero che i vicoli di Londra tengono segreto da centinaia di anni.

Il libro in questione è Il segreto della speziale, il romanzo debutto dell’autrice Sarah Penner. Alla sua pubblicazione negli Stati Uniti a inizio 2021, è seguita la traduzione italiana negli ultimi mesi dell’anno. Il pubblico d’oltreoceano ha accolto con favore questo romanzo d’esordio, portandolo nella lista dei New York Times bestseller. Ma di cosa parla esattamente questo libro?

La protagonista è Nella, una donna matura che vive in una Londra del ‘700 dipinta con colori gotici e quasi romantici. A raccontarci la sua storia è lei stessa, insieme a dei frammenti condivisi da altre due donne legate a lei da episodi fortuiti. Da una parte abbiamo Caroline, insoddisfatta che cerca di distrarsi dal tradimento del marito con un viaggio solitario a Londra. Dall’altra c’è Eliza, una ragazzina sveglia alle dipendenze di una nobildonna nella stessa epoca di Nella.

Sarà proprio la sua padrona a mandarla da lei, la Speziale, che non produce solo rimedi naturali, ma anche potenti veleni. Nella però ha un codice, le sue fiale devono solo servire alle donne per liberarsi dalla condizione loro imposta dagli uomini. Che si tratti di vendetta o difesa, Nella prepara i suoi veleni, nascosta nel vicolo di Back Alley. Caroline trova una fiala che la conduce verso il mistero della Speziale e alla riscoperta di ciò che vuole veramente dalla sua vita. Questo segreto, però, deve essere protetto, perché i nemici sono dietro l’angolo, anche se un colpo di scena potrebbe cambiare tutto all’ultimo momento.

