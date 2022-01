Le stelle hanno in serbo una bella sorpresa, ma solo per alcuni fortunati. Dal 16 gennaio addio a tutti questi odiosi problemi per il segno zodiacale baciato da Plutone. Ecco di chi si tratta e di quali noie si libererà.

Gennaio ha ancora in serbo tante belle sorprese per i fortunati che sapranno coglierle

Il 2022 non è cominciato con il botto per tutti. Certo, i Pesci si stanno sicuramente godendo l’inizio dell’anno che li vede super favoriti (purché sappiano mantenere 3 buoni propositi). Ma per altri non ci sono state grandi svolte.

Tuttavia la situazione cambierà presto, almeno se si appartiene a un gruppetto di fortunati. Dal 18 gennaio, in particolare, c’è chi sentirà gli effetti di un evento astronomico rarissimo. Altri dovranno aspettare il 24 gennaio, quando una spinta inaspettata li aiuterà a perseguire i propri obiettivi.

Infine, c’è un segno che non verrà inondato di soldi o amore. Ma, almeno, si libererà di una serie di fastidi. Potrà così concentrarsi al meglio sul lavoro, sugli hobby, sulla vita di coppia. Oppure su qualsiasi cosa richieda attenzione in questo momento.

È importante però arrivare preparati al 16 gennaio: le stelle richiederanno infatti un po’ di sforzo. Ecco dunque chi non dovrà farsi scappare l’occasione di trovare la serenità.

Dal 16 gennaio addio a tutti questi odiosi problemi per il segno zodiacale baciato da Plutone

Fra i segni più incompresi ed enigmatici dello zodiaco c’è sicuramente lo Scorpione. I nati sotto questo segno hanno tante caratteristiche positive: sono coraggiosi, ottimisti, determinati e costruttivi. Sono inoltre dotati di un intuito e di un senso dell’umorismo eccezionali.

Eppure, non sempre è facile per gli Scorpione andare d’accordo con gli altri. Se da un lato il loro intuito fuori dal comunque li aiuta nelle relazioni, dall’altro hanno un bel caratterino. Possono infatti rivelarsi ambigui, gelosi, vendicativi e un po’ insensibili.

In amore gli Scorpione sono appassionatissimi, ma allo stesso tempo vivono le relazioni come una guerra costante. I litigi rischiano di essere sempre all’ordine del giorno.

Tutto ciò crea agli Scorpione non pochi problemi: conflitti coi colleghi, coi partner, coi fidanzati… Ma i nati sotto questo segno sono anche molto seri, leali e dediti alle persone a cui tengono. I litigi coi propri cari li fanno soffrire. Per fortuna, a tutto c’è rimedio.

La soluzione arriva grazie a Plutone, il governatore dello Scorpione. Infatti, il 16 gennaio, il pianeta entrerà nella Terza Casa astrologica, quella della comunicazione.

Nell’arco della giornata, gli Scorpione percepiranno una nuova chiarezza mentale e una certa capacità di superare i problemi relazionali con calma, semplicemente parlandone.

È dunque il momento di risolvere tutte le noie, i fastidi e i litigi nati da malintesi, qualcosa di non detto e problemi di comunicazione. Se c’è una situazione spinosa al lavoro, in famiglia o col partner, gli Scorpione sono pronti a lasciarsela alle spalle.