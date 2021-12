Ogni anno, che si tratti di compleanni o festività, ci troviamo alle prese con la scelta del regalo giusto. Quando non sappiamo proprio dove andare a parare tendiamo a scegliere dei regali generici e non abbiamo idea se il destinatario li apprezzerà veramente. Certo, è il gesto che conta, ma tutti preferiamo non spendere i nostri soldi in oggetti futili.

C’è però un oggetto che può sempre avere un significato, basta conoscere pochi dettagli della persona che lo riceverà. Quell’oggetto è un libro, che può adattarsi ai gusti di chiunque provando intuire il genere preferito. Fortunatamente, ogni anno vengono eletti i Best Books dell’anno sulla base delle votazioni degli utenti di un sito popolarissimo fra i lettori di tutto il Mondo, Good Reads.

Tutti li adorano, ecco la classifica dei libri migliori del 2021 che possiamo regalare a Natale

Come sempre, gli utenti di Good Reads, alla fine della lettura di un particolare libro uscito nell’anno in corso, esprimono la propria valutazione da 1 a 5 stelle. In questo modo viene stilata una lista dei libri più votati per ogni categoria. Anche quest’anno la lista comprende infatti libri che hanno raggiunto una grandissima popolarità e che forse potrebbero piacere anche al destinatario del nostro regalo. Almeno potremo dire di aver fatto una ricerca sui libri che vale la pena leggere invogliandolo a cominciare. Insomma, tutti li adorano, ecco la classifica dei libri migliori del 2021 che possiamo regalare a Natale.

Nella categoria “narrativa” troviamo Beautiful World, Where Are You, di Sally Rooney, per ora presente solo in inglese ma che arriverà in libreria nel 2022. Della stessa autrice c’è un altro libro, a suo tempo in classifica, Persone Normali, una delle storie d’amore più profonde e complicate di sempre.

Nella categoria thriller troviamo The Last Thing He Told Me di Laura Dave, che si trasformerà presto in una serie TV. Ancora non pubblicato in Italia, è arrivato al primo posto nella classifica del New York Times. La trama racconta la storia di una moglie alla ricerca del marito scomparso.

Per la categoria narrativa storica torna in libreria (ma non ancora in Italia) un’opera di Taylor Jenkins Reid, Malibu Rising. Noi però andremo sul sicuro con il libro che le ha portato più successo, I sette mariti di Evelyn Hugo. Si tratta dell’affascinante racconto di un’attrice che ha avuto ben sette mariti e che nasconde un segreto che scioccherà il lettore proprio nelle ultime pagine.

Per il genere fantascienza non possiamo sbagliare con il libro che ha portato alla ribalta Andy Weir, che quest’anno è primo in classifica con Hail Mary. Il suo romanzo più popolare è L’uomo di Marte, da cui hanno tratto il famosissimo film Sopravvissuto – The Martian.

Libri d’amore

Per gli amanti del fantasy invece è uscito l’ultimo libro di Sarah J. Maas, A Court of Silver Flames. Questo però è l’ultimo di una serie popolarissima fra i lettori fra i 16 e i 30 anni, La corte di rose e spine. Questa è la trama del libro piccante che sta facendo impazzire i più giovani.

Per chi è alla ricerca di un romanzo rosa non troppo impegnativo sta per arrivare in Italia People We Meet on Vacation di Emily Henry. Nel frattempo godiamoci il suo Romanzo d’estate che in Italia è stato accolto con successo.

Se non siamo convinti delle proposte, non ci sono solo creme e gioielli, ecco cosa regalare ad amici e parenti in base al loro segno zodiacale.