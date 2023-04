Ti sono rimaste nel cassetto le sorpresine del Mulino Bianco anni ‘80? Non buttarle via. C’è chi le vende a 500 euro

In casa, il più delle volte, abbiamo un piccolo tesoro senza saperlo. Nei cassetti, in soffitta, in cantina o in garage, ci sono oggetti che, apparentemente, per noi non hanno valore, ma che si possono vendere a prezzi alti. Un esempio? Le sorpresine che si trovano non solo negli ovetti, ma anche nelle confezioni delle merendine. Come quelle del Mulino Bianco. Ecco quali.

Se uno avesse la macchina del tempo, non solo vorrebbe guadagnare anni di vita, tornando nel passato, ma fare anche affari. Un po’ come in Ritorno al Futuro, con il protagonista che, dal futuro, aveva portato, nel presente, i risultati delle partite, così da arricchirsi nelle scommesse. Quella è solo fantasia del grande schermo, ma un po’ di oculatezza potrebbe averci premiati, a nostra insaputa.

In casa, infatti, se siamo degli accumulatori seriali, potremmo avere degli oggetti dal grande valore commerciale. Anche perché esiste un mercato, legato alla nostalgia del passato, che spinge tante persone a comprare dei memorabilia. Ai quali aggrapparsi per far rivivere, tramite un oggetto, ricordi di gioventù. Per questo dovremmo sempre controllare quello che abbiamo messo da parte.

Sono tanti gli oggetti che potrebbero farci guadagnare una fortuna

Ad esempio, magari ci sono rimasti dei fumetti di quando eravamo più giovani. Ebbene, ce ne sono alcuni che potrebbero valere un piccolo tesoro. Stesso discorso anche per i dischi. Chissà, nei nostri scaffali, quanti ne abbiamo conservati. Eppure, ce ne sono alcuni che potrebbero valere una fortuna.

Magari, non presenti in casa nostra, ma della vecchia casa di mamma, nonna, zia, dove poter pescare autentici tesori che possono dare una mano, non indifferente, all’economia di tante famiglie. Anche i giochi, da questo punto di vista, possono essere interessanti per guadagni extra.

Controlla se ti è rimasta qualcuna delle sorpresine del Mulino Bianco. Potrebbe valere tanto

Ti sono rimaste nel cassetto le sorpresine del Mulino Bianco? Faresti bene a non buttarle via, perché le sorpresine delle merendine danno soddisfazione. E non parliamo solo di quelle degli ovetti Kinder, che hanno un loro mercato, ma anche delle altre.

C’è chi, ad esempio, cerca di ricomprare i personaggi plastificati dei formaggini Mio. Un lotto di 5 figurine della Plasteco Formaggio Mio, per intendersi, anni ’60, è offerta a 34 euro. Che non ti fanno cambiare la vita, ma sempre meglio che tenerle nel cassetto a non fare nulla. E, sempre in tema di formaggini, 45 card regalo degli Starcream, bandiere del Mondo, sono vendute a 129 euro.

E chi colleziona le sorpresine del Mulino Bianco. Pensate che su eBay c’è un’offerta gommine cancelleria, che si trovavano dentro i prodotti del Mulino Bianco, di 500 euro. Le scatole fiammiferine con all’interno delle sorprese, ad esempio, sono vendute, in un lotto da 60 pezzi, a 199,99 euro.

Un lotto delle gommine del Mulino Bianco viene venduto a 180 euro. Un altro venditore ha deciso di mettere in vendita un lotto con 18 scatoline, sempre Mulino Bianco, al prezzo di 74,90 euro. I Microamici, datati 1991, sono offerti (un blocco di 42 personaggi) a 69,99 euro.