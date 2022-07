Un ingegnoso trucco per risparmiare quasi 1.400 euro all’anno, scopriamo di cosa si tratta e come metterlo in pratica

La vacanza è troppo costosa o il computer che vogliamo comprare non rientra nel nostro budget? Come possiamo risparmiare circa 1.400 euro all’anno?

Con un trucco molto ingegnoso possiamo risparmiare questa somma e investirla in qualcosa a cui teniamo, appunto una vacanza o un oggetto tecnologico.

Il trucco è semplicissimo. Scendiamo nei dettagli.

La sfida delle 52 settimane per mettere da parte circa 1.400 euro in un anno

Un ingegnoso trucco per risparmiare quasi 1.400 euro in un anno riguarda una challenge, ovvero una sfida che dura esattamente un anno. Ogni singola settimana bisogna mettere una determinata somma in un salvadanaio. Nella prima settimana bisognerà inserire 1 euro, nella seconda settimana 2 euro.

Ogni settimana bisognerà aggiungere 1 euro in più. Fino a quando non si arriverà a mettere 52 euro a settimana nel salvadanaio.

Dopo un anno avremo risparmiato un totale di 1.378 euro. Per ricordare facilmente in quale settimana ci troviamo, ci conviene scrivere una lista e attaccarla al salvadanaio e cancellare, ogni volta, la settimana passata.

Molte persone iniziano questa sfida all’inizio dell’anno in modo da poter utilizzare le settimane di calendario come promemoria. Ma, ovviamente, questa sfida può essere iniziata anche a metà anno, non è un problema.

Alla fine non è così difficile creare un gruzzolo. Bisogna solo volerlo. Chi ha intenzione di mettere da parte dei risparmi, può trovare una soluzione nel classico salvadanaio. In esso si possono decidere di mettere gli spiccioli avanzati, per esempio, dal resto della spesa.

Oppure si può decidere di mettere una somma specifica a settimana. In qualsiasi modo si decida di mettere da parte i propri risparmi, dopo un anno si potrebbe godere di un gruzzolo di denaro non indifferente.

Meglio posizionare il salvadanaio dov’è più visibile

Il salvadanaio dovrebbe essere posizionato in una parte visibile della casa, ad esempio in corridoio o in cucina. Risparmiare denaro con il salvadanaio ha senso anche oggi. È un metodo di risparmio adatto non solo ai bambini, ma anche agli adulti.

A seconda delle dimensioni del salvadanaio e della partecipazione dei risparmiatori, è possibile raccogliere molti soldi.

Il salvadanaio può essere acquistato oppure si può utilizzare un barattolo di vetro o di plastica.

In qualsiasi modo si decida di utilizzarlo, con la sfida descritta prima o diversamente, è sempre un ottimo modo per mettere da parte una somma di denaro per realizzare i propri desideri.

Per risparmiare i propri soldi, si possono anche seguire alcuni utili consigli sull’utilizzo del condizionatore, per pagare anche il 50% dell’energia elettrica.

