Con il caldo afoso si tende ad utilizzare maggiormente il condizionatore, come risparmiare anche il 50% sulla spesa elettrica

Quest’estate non ci sta lasciando un attimo di tregua. Un’ondata di caldo segue un’altra e c’è poco tempo per rinfrescarsi. Con tali temperature gli appartamenti possono diventare dei forni, per questo l’aria condizionata il comfort necessario per riposare e dormire.

In questo modo, però, si rischia di pagare delle bollette elettriche altissime, visto anche l’aumento del 30% dell’energia.

Esistono, però, alcuni trucchetti molto utili da utilizzare sui condizionatori per risparmiare fino al 50% sulla bolletta.

Questi trucchi sono stati resi notti direttamente dall’ENEA , cioè l’Agenzia che si occupa delle nuove tecnologie, dell’energia e dello sviluppo.

A parte questi due giorni di relativa tregua, il caldo afoso e insopportabile ci ha soffocati sin da maggio, portando le temperature a livelli straordinariamente alti, anche fuori stagione.

Coloro che possiedono un condizionatore trovano refrigerio nel rinfrescare la loro casa e la loro camera da letto. Ma come fare con l’aumento elevato delle bollette, già soggette a forti rincari a causa della crisi energetica?

Proprio a questo servono questi trucchi che vedremo ora, a tentare di risparmiare il più possibile sull’utilizzo del condizionatore, sino al 50% della spesa.

Consigli per risparmiare sull’energia

Con il caldo afoso si tende ad utilizzare maggiormente il condizionatore, ma con questi consigli si può rispamiare sino al 50% dell’energia elettrica.

I consigli provengono direttamente dall’ENEA e sono stati resi pubblici proprio per fare in modo che i cittadini riescano a usare consapevolmente questo elettrodomestico.

Il primo consiglio consisterebbe nell’aumentare di due gradi la temperatura. La casa si rinfrescherà ugualmente, ma si risparmierà molta energia.

Il secondo consiglio sarebbe evitare che la casa si surriscaldi troppo e questo lo si può fare tenendo le tapparelle abbassate, soprattutto se le finestre sono esposte sud e a est.

In questo modo gli ambienti si preserveranno più freschi e ci sarà bisogno di meno tempo con il condizionatore acceso.

Un ulteriore consiglio da seguire, se si hanno le possibilità economiche, sarebbe sostituire i vecchi condizionatori che consumano di più, con nuovi condizionatori classe A, che consentono di raffreddare gli ambienti, ma risparmiando all’incirca la metà dell’energia elettrica necessaria.

I condizionatori più vecchi sono energivori, mentre quelli di nuova generazione consumano molto poco. Facendo dei calcoli, potremmo scegliere di sostituirli perché ammortizzeremmo la spesa con il risparmio sulle bollette elettriche. Seguendo altri consigli sugli elettrodomestici divoratori di energia, si potrebbe risparmiare ancora di più.

Consumando meno energia, contribuiremmo anche ad un minore impatto ambientale.

