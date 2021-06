Siamo solo a metà giugno e già molti cominciano a preoccuparsi della prova costume. Molti di noi, infatti, dopo un anno e mezzo di stress e di reclusione hanno accumulato sulla bilancia sicuramente qualche chilo.

Se si ha subito un importante aumento di peso, allora è il caso di rivolgersi ad un dietologo in modo di perdere l’eccesso in maniera sana ed equilibrato. Se invece la situazione è sotto controllo e se si tratta solo di un paio di chili si può pensare di mettere in atto un paio di accorgimenti. Oggi illustriamo uno di questi. Ecco come un infuso di questa comune pianta aromatica può veramente sopprimere la fame. Vediamo insieme di cosa si tratta e come possiamo preparare questo decotto.

Una doverosa premessa

Stiamo parlando della tisana alla menta. Prima di tutto è necessario specificare una cosa banale, ma pur sempre doverosa. Bere quintali di infusi senza modificare le proprie abitudini alimentari e mantenere uno stile di vita sedentario non porterà ad alcun tipo di cambiamento.

Se, invece, si desidera perdere un paio di chili si può cominciare a consumare molta frutta e verdura e a idratarsi anche con l’aiuto di queste soluzioni naturali. Il caldo di questi giorni può giocare a nostro vantaggio, obbligandoci a bere di più e a consumare alimenti meno pesanti.

Come preparare la tisana fai-da-te

La menta è un alleato prezioso per la perdita di peso perché aiuta a contenere l’appetito. Inoltre aiuta anche a digerire.

È consigliato assumere questa tisana di giorno, evitando le ore serali perché rischiamo di interferire con il nostro sonno.

Se si desidera si può anche coltivare una pianta di menta in casa che può essere impiegata in varie preparazioni culinarie o come modo per dare più gusto al nostro thè.

