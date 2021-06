Il fegato è un organo molto complesso, un vero laboratorio chimico che svolge diverse funzioni, inoltre è la più grande ghiandola del corpo umano. Produce la bile, sintetizza il colesterolo, trigliceridi, distrugge le sostanze non più utili per l’organismo. La lista delle funzioni biologiche del fegato è infinita e complicata, tanto da essere spesso sottovalutato. È fondamentale invece che funzioni bene, perché non esistono macchinari che possono sostituirlo. Per aiutare quest’organo a rimanere sano ed in forma è utile mantenere un’alimentazione adeguata, per non appesantire il lavoro importante che svolge. Tramite alcuni alimenti possiamo contribuire a mantenerlo in salute e purificato.

Vediamo, di seguito, quali sono gli alimenti più adatti per depurare il fegato e mantenerlo sano.

Frutta antiossidante

Il pompelmo, fonte di vitamina C e antiossidanti, aiuta il fegato a rimanere depurato, incrementando l’eliminazione di tossine. Se spremuto fresco il nostro organismo produrrà più enzimi utili alla disintossicazione.

L’avocado, grazie al glutatione prodotto, potente antiossidante, proteggerà e rafforzerà il fegato. Se vogliamo depurarci è un alimento perfetto da scegliere.

I mirtilli ricchi di antiossidanti proteggono il fegato da possibili malattie e infiammazioni, aiutano a filtrare sostanze ed a metabolizzare i grassi, grazie alla vitamina C.

La frutta secca in guscio, contenente sali minerali e vitamine, se consumata in dosi non eccessive, protegge il fegato da possibili malattie.

Ortaggi e verdure

Le carote, grazie ai flavonoidi e betacarotene, depurano il fegato e stimolano positivamente le funzioni dell’organismo.

Spinaci e cicoria, insieme agli ortaggi a foglia scura ricchi di clorofilla, purificano il sangue dalle sostanze nocive e contemporaneamente proteggono il fegato.

Riso integrale

Grazie alla vitamina B il riso integrale migliora il metabolismo dei grassi, e di conseguenza il funzionamento del fegato, mantenendolo sano.

Pesce

È consigliato l’uso di sgombro, salmone, alici, ricchi di omega 3 e 6. Infatti queste sostanze sono antinfiammatori e antiossidanti potenti che diminuiscono i grassi contenuti nel fegato, depurandolo.

Tè verde e caffè

Nelle giuste dosi riducono il rischio di malattie epatiche, aiutano il fegato a funzionare in maniera corretta.

Ecco quali sono gli alimenti più adatti per depurare il fegato e mantenerlo sano.