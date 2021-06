Le labbra sono un pallino fisso nella testa di molte donne. Molte, infatti, pur di averle gonfie e turgide si rivolgono a esperti di chirurgia estetica sottoponendosi a dei lipofilling oppure a dei filler. Tuttavia questi ultimi, oltre a essere temporanei, procurano spesso un effetto molto innaturale e se non vengono effettuati da una mano esperta possono addirittura rovinare l’intero viso.

Prima di fare una cosa del genere consigliamo di provare un rimedio naturale che sicuramente è meno efficace, ma almeno è totalmente privo di rischi. Infatti avere delle labbra sporgenti, sensuali e carnose è semplice con questa tecnica facile, sicura e praticamente a costo zero. Vediamo insieme come si può fare evitando di iniettarsi in corpo sostanze estranee.

Le labbra carnose

Come abbiamo già detto molte donne amano le labbra carnose, ma ce ne sono di diversi tipi. Alcune preferiscono il labbro inferiore sporgente perché conferisce un aspetto vagamente imbronciate. Altre propendono per quello superiore oppure per una situazione in cui entrambe le parti risultano uguali conferendo al viso un aspetto estremamente armonico.

Ma ora vediamo come rendere più carnose le nostre labbra senza doverci per forza recare presso un chirurgo estetico.

Come averle in un batter d’occhio

Dunque, spieghiamo Avere delle labbra sporgenti, sensuali e carnose sia semplice con questa tecnica facile, sicura e praticamente a costo zero. Bastano due semplicissimi ingredienti: un lipgloss, preferibilmente trasparente, e una bottiglietta di olio di menta piperita.

A questo punto è necessario prendere il contagocce e metterne due o tre all’interno del tubetto del lucidalabbra.

Giriamo il tutto e poi applichiamolo sulle nostre labbra struccate. Sentiremo un leggero pizzicore su tutta la superficie e vedremo le nostre labbra gonfiarsi. L’effetto sarà molto naturale, ma svanirà dopo poco tempo.

Come abbiamo già detto questo escamotage non ha particolari controindicazioni, ma è meglio evitarlo nel momento in cui si abbia una pelle estremamente sensibile.

Approfondimento

