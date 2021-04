Aprile è un mese speciale per gli amanti della frutta: le primizie arrivano sulle nostre tavole e ci deliziano con il loro gusto e la loro freschezza. Tra tutti i piccoli frutti sicuramente uno dei più apprezzati è sicuramente la fragola.

Questo frutto può essere gustato nei modi più svariati, con la panna montata, il mascarpone, lo zucchero e il limone oppure per le nostre speciali ricette. Oggi vogliamo svelare un incredibile condimento che esalta il gusto delle fragole che non è la panna montata.

Un condimento inaspettato

Se siamo alla ricerca di condimenti nuovi per accompagnare le fragole dobbiamo sapere che questo frutto si presta ad usi svariati in cucina e può essere molto versatile.

Oggi però vogliamo proporre una variante inaspettata quanto deliziosa, perfetta per chi ama i gusti particolari e fa attenzione alla linea.

Se consumiamo le fragole con la panna montata dobbiamo sapere che stiamo introducendo moltissime calorie e zuccheri, non proprio il massimo se vogliamo fare attenzione alla linea. Abbinare un frutto zuccherino come la fragola ad una bomba di zuccheri come la chantilly non è proprio l’ideale dal punto di vista nutrizionistico.

Un modo super leggero, dietetico e sano di consumare le fragole è condirle con una glassa a base di aceto balsamico. Questo prodotto è un derivato dell’aceto balsamico, a cui viene aggiunto del caramello da cui prende la consistenza densa.

Si tratta di un condimento perfetto per le nostre fragole perchè è meno acido dell’aceto. E ha una consistenza densa e un sapore dolce.

Non dovremo che intingere le nostre fragole in questa glassa e gustarle, resteremo estasiate da questo contrasto e non riusciremo più a smettere…

