La primavera è arrivata e cresce la voglia di rimettersi in forma e di depurare il nostro corpo. La cosa migliore per ritornare in forma è praticare attività sportiva in maniera costante e seguire un’alimentazione sana e leggera.

Gli esperti ci dicono che l’ideale sarebbe bere 2 litri d’acqua al giorno ma non sempre è semplice. Spesso ci dimentichiamo di bere e restiamo ore intere senza fornire al nostro corpo la corretta idratazione. Oggi vedremo assieme perché non butteremo mai più la buccia dell’ananas ora che conosciamo questa ricetta anticellulite.

Una ricetta gustosa e semplicissima

La ricetta che andiamo a condividere oggi è molto semplice da realizzare, ci mettiamo soli 5 minuti. Dovremo portare a ebollizione 2 litri d’acqua in una pentola. Una volta che l’acqua bolle dovremo aggiungere la buccia di un ananas tagliata a pezzetti.

La buccia dell’ananas è un ingrediente ideale per le nostre ricette ma dobbiamo ricordarci di lavarla molto bene servendoci di uno spazzolino per eliminare eventuali residui tossici.

Dovremo tagliare a dadini delle mele e metterli a bollire. In questa fase possiamo aggiungere delle foglie di menta e dello zenzero fresco, secondo il nostro gusto.

Lasciamo bollire per 5 minuti e poi spegniamo e lasciamo raffreddare. Una volta che l’infuso è pronto possiamo rimuovere le bucce e i pezzi di frutta filtrando il tutto con un colino.

Non butteremo mai più la buccia dell’ananas ora che conosciamo questa ricetta anticellulite

Grazie a questo stratagemma di far bollire la frutta otterremo una bevanda ricca di minerali e vitamine senza avere le calorie e le fibre di un succo di frutta. Otterremo tutti i benefici diuretici dell’ananas senza dover mangiare un ananas intero.

Questo rende la nostra tisana perfetta come bevanda ad ogni ora del giorno. Possiamo portarcela al lavoro e in palestra oppure sorseggiarla prima dei pasti.

Se vogliamo depurare il nostro corpo è meglio farlo nei modi naturali ed efficaci e non lasciarsi truffare dalle bufale come questa.