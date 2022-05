L’Italia ha dato tanto al mondo del cinema, e tutti lo riconoscono. Fellini, De Sica e molti altri registi sono considerati tra i migliori mai vissuti. Ma ci sono tanti film di altri registi che sono dei veri cult e che hanno lasciato il segno nel cuore di milioni di appassionati.

Oggi ne riscopriamo uno davvero fantastico. Un imperdibile film italiano è disponibile su Netflix, un pezzo importante di storia del cinema italiano che non va sottovalutato, ma anzi celebrato. Andiamo dunque a conoscere di quale si tratta.

Un caposaldo del western all’italiana

Se c’è un attore italiano che tutti conoscono bene è Mario Girotti, conosciuto con il suo nome d’arte Terence Hill. Oggi Terence Hill è il protagonista della serie Don Matteo, che da oltre 20 anni è seguita da un nutrito gruppo di appassionati.

La carriera di Terence Hill però è iniziata molto prima, ed il suo momento forse più glorioso è stato al fianco di un altro grande attore italiano, ovvero Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer. Questa coppia ha regalato al mondo del cinema ben 18 film girati insieme, un mix di azione e commedia. Quello che vediamo oggi è forse il più grande successo di questo dinamico duo: stiamo parlando di “Lo chiamavano Trinità”, del 1970.

Un imperdibile film italiano è disponibile su Netflix e ci terrà incollati al divano con azione e risate

Il film è ambientato nel vecchio West, e quindi la pellicola è inscritta nel novero del prolifico genere dei western all’italiana. Esso racconta la storia del pigro pistolero Trinità (Terence Hill), il quale con suo fratello (Bud Spencer) deve far fronte ad un malvagio latifondista che vuole impadronirsi con la forza di vasti appezzamenti terrieri. Tra tanta comicità e scazzottate, il duo Hill-Spencer sarà libero di farci divertire per tutta la durata del film.

“Lo chiamavano Trinità” non è solo un film leggero da vedere in una serata di relax, ma è anche un grande successo del cinema italiano, che ha avuto un’eco internazionale. Pubblico e critica l’hanno promosso all’unanimità e questa pellicola è giunta fino ai giorni nostri come una delle massime testimonianze della qualità del lavoro di Spencer ed Hill. Consigliamo quindi a tutti di vederlo, sia a chi è interessato alla storia del cinema e sia a chi vuole semplicemente vedere un po’ di scene d’azione alla vecchia maniera, senza tanti effetti speciali digitali o troppi fronzoli.

