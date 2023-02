Quali Gratta e Vinci da 5, 10 e 20 euro sono i più fortunati e come scegliere quale comprare per sbancare

Grattare e scoprire di aver vinto una bella cifra da portare a casa è il sogno di tutti noi. Talvolta si pensa che i biglietti più costosi abbiano probabilità di vincita maggiori. Non è del tutto vero. I biglietti che hanno un prezzo più alto possono concedere premi più ambiti, ma si può fare il colpaccio anche spendendo meno. Ci sono segni che permettono di capire quale biglietto è vincente? Questa è una delle domande più ricorrenti. Ma ci sono anche molte altre informazioni utili per scegliere.

Quali Gratta e Vinci da 5, 10 e 20 euro comprare per avere più probabilità di incassare

I Gratta e Vinci da 5 euro sono i più diffusi perché hanno un costo accessibile a più persone. Ci sono però delle differenze in base alle quali si possono dividere in 3 gruppi. Ci sono Gratta e Vinci con un premio massimo di 500 euro. Il Miliardario promette vincite fino a 500mila euro. Infine i Prendi Tutto, i Club Elegance ed i Super Biliardo hanno 1 tagliando vincente ogni 3,52. Inoltre in questi ultimi tagliandi di gioco se nel Bonus è nascosto uno dei tuoi numeri, è possibile incassare tutti i premi presenti sul biglietto. Dunque non è detto che spendendo 5 euro ci si debba necessariamente accontentare delle briciole.

Se volessimo giocare 10 euro, quale tagliando converrebbe comprare?

Un Nuovo Mega Miliardario ogni 3,17 è vincente. Questo Gratta e Vinci ha ben 11 importi di vincita che arrivano fino a 20mila euro. Inoltre sono previsti premi aggiuntivi se si scopre il ferro di cavallo o il jolly. Nel primo caso si incassano 200 euro. Grattando il jolly si può vincere una somma pari a 10 volte l’importo aggiudicatosi, fino ad un massimo di 2 milioni di euro. Gli altri biglietti da 10 euro vedono vincente una giocata ogni 3,42, attribuendo premi pari o superiori alla giocata stessa.

I Gratta e Vinci da 20 euro hanno premi più bassi, che arrivano al massimo fino a 5mila euro. Ti starai chiedendo perché dovresti scegliere questa tipologia. È presto detto. Hanno una probabilità di vincita massima più alta rispetto a tutti gli altri. Questo significa che ogni 1.875 biglietti ci sarà il biglietto da 5mila euro.

Inoltre 1 tagliando ogni 2,53 ti farà incassare un premio pari o superiore a 20 euro. Quindi i biglietti da 20 sono la scommessa ideale per chi preferisce vincere meno ma avere maggiori probabilità di incassare qualcosa.

I tabaccai possono sapere quali sono i biglietti vincenti?

Può capitare di avere una moneta di 1 euro e voler tentare la fortuna. In questo caso ti consiglio di scegliere il Sette e Mezzo o il Portafortuna. Con questi hai una probabilità di vincita pari al 25,44% e puoi incassare fino a 100 euro.

Se sei dal tabaccaio o al bar sicuramente ci sono due Gratta e Vinci che ti danno probabilità più alte di tutti gli altri. Parlo del Turista per Sempre e di Linea Vincente. Al costo di 5 euro avrai rispettivamente il 14,08% ed il 12,61% di probabilità di vittoria. Volendo spendere meno per tentare la fortuna, ti consiglio di scegliere il tagliando Numeri Fortunati da 3 euro. Un biglietto ogni 6,78 è vincente.

Per decidere quali Gratta e Vinci da 5, 10 e 20 euro siano i più fortunati bisogna valutare 3 variabili: il montepremi in palio, il costo del biglietto e le probabilità di vincita. Alcuni esperti sostengono che i migliori siano il Nuovo Miliardario Maxi e 100X. In entrambi i casi pare che ci sia un biglietto vincente ogni 2,53 venduti. I tabaccai, osservando l’andamento delle vincite, possono fare delle supposizioni basate sul calcolo delle probabilità. Bisogna dire però che monitorare questo andamento è scorretto e illegale ed è un comportamento che non appartiene alla maggior parte dei rivenditori. Ricordiamo inoltre di giocare sempre senza esagerare, la ludopatia è una vera e propria malattia.