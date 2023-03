3 frutti che nessuno conosce ma che sono buonissimi e meritano di essere assaggiati almeno una volta

Al Mondo esistono diversi frutti di cui nessuno, o pochi, conosce l’esistenza. Questo è un peccato perché si tratta di alimenti davvero deliziosi, a volte a dispetto del loro aspetto scoraggiante! Scopriamone 3 in particolare.

Mele, pere, banane, fichi, pesche, ciliegie e tanti altri. Chi più ne ha più ne metta quando c’è da parlare e, soprattutto, da scegliere la frutta da portare in tavola in ogni stagione. Certo, i frutti ora citati sono tutti ricchi di proprietà benefiche per l’organismo e di zuccheri naturali e li conosciamo molto bene. Ma le varietà tanto conosciute ai nostri occhi, e al nostro palato, sono le uniche esistenti in tutto il Mondo? Ti stupirà sapere che esistono cibi conosciuti solo da pochi, tra cui anche frutti. Che, a volte, a dispetto di un aspetto non particolarmente invitante, nascondono un gusto incredibilmente delizioso. Eccone 3 in particolare.

3 frutti che nessuno conosce: ecco il mangostano

Un frutto che davvero poche persone conoscono è il mangostano. Originario dell’Indonesia, ha una polpa quanto meno particolare, che si presenta staccata dalla buccia. È, inoltre, suddivisa in spicchi bianchi dalla consistenza molto cremosa. Il suo sapore è particolarmente dolce e delizioso, simile a quello delle pesche.

Per quanto riguarda il gustarlo, si accompagna bene tagliato a pezzetti in una coppa insieme a gusti di gelato come vaniglia e limone.

Il monster fruit

Altro frutto sconosciuto è il monster fruit, il cui nome fa quasi spaventare un po’. Proviene da una pianta tropicale tipica della foresta pluviale, situata tra Colombia e Messico. Il monster fruit ha la forma di una pigna verde molto lunga e stretta e un odore particolarmente acerbo. Questo frutto chiamato mostruoso è, in realtà, una dolce sorpresa.

Commestibile previa eliminazione di tutte le sue scaglie, nasconde un dolce sapore nella polpa, molto simile al frutto dell’ananas.

Le fragole bianche

Ennesimi frutti che davvero pochi, o quasi nessuno, conoscono sono le fragole bianche. Se sei un assiduo frequentatore di vivai, però, può esserti capitato di vederle, data la possibilità di acquisto in vasi con piantine. Magari puoi pensare che siano un esperimento ibrido ma, in realtà, devi sapere che le fragole bianche sono le capostipite di quelle rosse più conosciute!

Questi frutti hanno, infatti, una storia molto antica, che vide le loro prime coltivazioni in Cile. Anche le fragole bianche hanno un sapore delizioso e, come il monster fruit, simile a quello dell’ananas. Possono essere consumate tagliate a pezzetti in una macedonia con abbondante aggiunta di miele d’acacia. Ora hai scoperto 3 frutti che nessuno conosce, provali se capita l’occasione!