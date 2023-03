Oriana Marzoli e quelle parole su Daniele che potrebbero portare alla rottura: cosa accadrà al Grande Fratello VIP?

Oriana Marzoli è una delle concorrenti più chiacchierate e in vista di questa edizione del Grande Fratello VIP. E conoscendo ora il suo punto di vista su Daniele, lo sarà sicuramente ancora di più

Questa edizione del Grande Fratello VIP sta appassionando davvero più che mai. I concorrenti, infatti, non smettono di stupire e gli spettatori sono letteralmente in visibilio per la finale. Il 3 aprile, infatti, si saprà finalmente chi è colui o colei che vincerà questa edizione del GF VIP. E che si porterà a casa un montepremi di 100.000 euro. A quanto pare, inoltre, questa cifra sta facendo gola a tantissimi dei concorrenti. E troviamo Oriana Marzoli tra questi.

Oriana Marzoli parla di Daniele Dal Moro dopo la sua squalifica

Oriana Marzoli è stata sicuramente una delle concorrenti più in vista di questa ultima edizione. Tanto che è stata anche la prima ad essere dichiarata finalista. Eppure il suo atteggiamento fa discutere molti. Infatti, la bella venezuelana non le manda di certo a dire. E spesso crea polemica con i suoi discorsi che sono senza filtri e totalmente onesti. Come l’ultimo che ha fatto proprio sulla sua frequentazione con Daniele Dal Moro.

La reazione che stiamo attendendo di Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli l’altra sera stava giocando a Obbligo o Verità con i suoi compagni di avventura. Una serata normale all’insegna della tranquillità e della leggerezza insomma. Eppure una domanda del suo amico Luca Onestini ha fatto infuriare la venezuelana. Il dentista ha chiesto: “preferiresti vincere il Grande Fratello VIP o stare con Daniele?”. E la venezuelana, che doveva rispondere con verità, ha lasciato tutti di stucco.

Oriana Marzoli e quelle parole sul suo quasi fidanzato che hanno smosso il web

Oriana ha mostrato una vera e propria difficoltà nel rispondere. Mentre i vipponi ridevano e davano per scontata la sua risposta, la prima finalista di questa edizione ha dimostrato di essere furibonda.

Tanto che ha detto che tra i due non saprebbe scegliere. Infatti, la venezuelana ha dichiarato di voler sia vincere che provare a conoscere meglio Daniele. Ma che non potrebbe scegliere tra i due. Ecco quindi come ha reagito al gioco Oriana Marzoli e quelle parole che Daniele Dal Moro potrebbe non apprezzare. Soprattutto perché l’ha sempre accusata di essere più interessata al gioco che a lui.