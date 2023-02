Come Gratta e Vinci, Lotto, Slot Machine possono farti perder soldi e rovinare la vita. Curati così

In tanti, ogni giorno, provano a sfidare la fortuna comprando un Gratta e Vinci. Oppure, provando a giocare i numeri per sbancare il Superenalotto. Per non parlare di quelli che giocano con le Slot Machine. C’è chi, però, si rovina la vita. Scopri se anche tu sei ludopatico con questo test.

Se stai leggendo questo articolo, probabilmente, è perché sei un giocatore. Di quelli che, magari, una volta al giorno comprano il Gratta e Vinci evitando certi errori. O che giocano a Lotto e Superenalotto, anche se il nonno non è venuto a dare loro in sogno i numeri vincenti.

Per non parlare delle Slot Machine che, per molti, sono una vera ossessione. Perché il problema è proprio questo. Esagerare. Che ha un termine medico: ludopatia. Non succede nulla a giocare, ogni tanto, con la lotteria istantanea o con i numeri del Superenalotto. Diverso è il caso se diventa qualcosa che non riusciamo a controllare.

Ecco quanta gente, in Italia, soffre di ludopatia e sono davvero tanti

E, in Italia, sono tante le persone che hanno un problema serio con il gioco. Nemmeno potremmo immaginare quanti. Perché, si calcola che, nel nostro Paese, i giocatori che soffrono di ludopatia superano, addirittura, la cifra di 1,3 milioni. Considerando che in Italia ci sono, circa, 59,1 milioni di abitanti, vuol dire che 1 ogni 50 soffre di questa patologia. Il che rende l’idea di quanto sia vasto e pericoloso il fenomeno.

E, attenzione, sapete quante persone, di queste, sono in cura per la ludopatia? Solo 40mila circa che hanno chiesto aiuto ai Servizi per le Dipendenze. Guardiamo alle cifre. Nel 2021, in Italia, si sono spesi 111,17 miliardi di euro nel gioco d’azzardo legale. Fate una divisione per gli abitanti del Paese e scoprirete quanto si gioca, in media, per ogni singolo abitante, all’anno. Ebbene, è una spesa pro-capite di 2.229 euro. Che è il 21% di quanto si giocava nel 2020.

Scopri se sei anche tu ludopatico con questo test

Perché l’altro problema è come Gratta e Vinci, Lotto, Slot Machine possono farti perder i tuoi soldi. Una persona è ludopatica se, nell’ultimo anno, si è ritrovato in 4 di queste condizioni:

gioca sempre più denaro per eccitarsi; si arrabbia se non può giocare; non riesce a smettere di giocare; continua a pensare al gioco; il gioco compensa uno stato d’animo negativo; se perde, gioca subito per rifarsi; nega di avere un problema col gioco d’azzardo; chiede soldi ad altre persone per giocare; rischia di mandare all’aria i rapporti personali e il lavoro.

Forse, chi pratica il gioco d’azzardo legale dovrebbe fare questo “esame di coscienza” per capire se ha un problema con la ludopatia.

Come Gratta e Vinci, Lotto, Slot Machine possono farti perder i soldi e non solo, ma ecco cosa dovremmo fare

Nel caso dovessimo capire di avere un problema con la ludopatia, la prima cosa da fare è chiamare il numero verde 800 55 88 22. È messo a disposizione dallo Stato e copre l’intero territorio. Gli operatori che rispondono potranno fornirci indicazioni sui servizi sanitari vicini dove rivolgersi.

Gli esperti indicano in almeno 4 anni il percorso per guarire del tutto. Chi gli sta intorno? Non colpevolizzi, non faccia pesare le conseguenze, non minimizzi, non presti denaro.