Un forno incrostato richiede molto olio di gomito e spesso non basta. Allora si ricorre a prodotti forti che pur sortendo l’effetto sperato, non sono tanto sicuri per la salute, soprattutto nel forno in cui inseriamo gli alimenti. Ricorriamo allora ad un geniale trucco ecologico per pulire un forno incrostato e uno da non utilizzare.

Perchè il forno si incrosta

Se non si usa spesso il forno e se dimentichiamo di lavarlo, possono comparire alcune macchie che poi diventano incrostazioni. Schizzi di olio o di sostanze grasse che scoppiettano e s’incollano alle pareti. Avremmo certo la possibilità di utilizzare dei prodotti chimici, ma in un ambiente piccolo e destinato a ricevere alimenti, non sono proprio l’ideale. Ricorriamo allora a qualche segreto della nonna, ecologico e con prodotti già disponibili in casa.

Aceto bianco e sale

Se il forno si incrosta allora ricorriamo al sistema del sale e aceto. Il procedimento è semplice e ci permette di utilizzare dei prodotti ecologici.

In una ciotola si mettono ½ litro di aceto bianco e un bicchiere di sale fino, e si mischia per amalgamare i due prodotti. Ora con l’aiuto di una spugnetta da cucina si porta il composto su tutta la superficie del forno, insistendo sulle parti interessate dallo sporco. Si lascia agire il tutto per qualche minuto e poi con l’aiuto di un panno in microfibra bagnato si elimina il tutto. Si passerà di seguito un panno asciutto per eliminare ancora l’eccesso d’umido. In questo modo il forno ritorna pulito e igienizzato.

C’è però, anche un sistema da evitare. Consiste nell’appallottolare un foglio di alluminio di quelli che si usano per gli alimenti e strofinarlo su tutte le pareti del forno per togliere le incrostazioni. L’alluminio così strofinato rilascia delle piccole quantità che possono in seguito andare a finire negli alimenti. L’alluminio solo in certe condizioni è utilizzabile, e soprattutto è sconsigliato per la salute se a contatto con le sostanze o i piatti acidi, come la marinatura e altri.

Seguiamo bene questi consigli per non avere problemi con la salute e utilizzare al contempo prodotti ecologici.

