Attenzione si possono acquistare felpe, jeans e camicie originali della Rifle a soli 2 euro  

Dei capi di abbigliamento di marca e solo a un paio di euro al pezzo. Ebbene è possibile con questo avvenimento imprevisto e che farà gola a molti, soprattutto in questi tempi di crisi. Attenzione allora si possono acquistare felpe, jeans e camicie originali della Rifle a soli 2 euro.

Una ditta famosa

La Rifle è una celebre ditta con sede a Barberino di Mugello nei pressi di Firenze. Era nata nel 1958 ed è diventata celebre grazie ai suoi capi di abbigliamento. Pur avendo venduto persino in America i suoi capi, non ce l’ha fatta a superare questo periodo di crisi e ha dovuto dichiarare fallimento.

Con circa un centinaio di impiegati era presente in diverse città italiane. Una marca ben nota per i jeans, le camicie, le magliette e le felpe.

Una storia di successo agli inizi

Il marchio Rifle fu soprattutto un brand di successo negli anni 60 e fino a tutti gli anni 80. Il marchio era molto apprezzato e aveva i suoi fan. Un poco alla volta sono sopraggiunti i problemi finanziari che la ditta non è mai riuscita a scrollarsi di dosso in modo definitivo. Nonostante gli sforzi del marchio per poter essere presente con successo sul mercato interno, nell’ottobre del 2020 è fallita, con 96 operai che lavorano nel settore italiano.

Dai 13 negozi sparsi in tutta Italia si raccolgono i capi che saranno messi in svendita a causa del fallimento. Tutti capi originali e di ottima qualità che possono ancora far gola a molti, soprattutto i fan del marchio. La svendita sarà attivata dall’Istituto Vendite giudiziarie e si prevedono oltre 70.000 capi di abbigliamento a marchio Rifle in vendita a prezzi bassissimi, come si fa in questi casi. Prezzi che si aggirerebbero, il condizionale è d’obbligo, intorno ai 2 o 3 euro a pezzo.

Fra la merce in vendita si troverebbero jeans, camicie, magliette, maglie, felpe, giacconi e scarpe. Si pensa che le vendite avverranno a marzo e si spera che saranno on line, oppure tramite un punto di vendita fisico, su cui però si prevederebbe un afflusso enorme in un periodo ancora delicato per la pandemia.

Il marchio Rifle sopravviverà ancora un po’ attraverso chi indosserà i suoi prodotti.