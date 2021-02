Perché tutti dovremmo tenere questi due ingredienti a portata di mano

Sono sempre di più le persone alla ricerca di rimedi naturali per contrastare i malanni stagionali. Ebbene oggi vogliamo presentare un rimedio tanto antico quanto efficace per contrastare tosse e raffreddore: il miele d’oro. È una ricetta creata con 2 ingredienti che la medicina ayurveda raccomanda di assumere nei mesi più freddi, quando le difese immunitarie sono più basse.

Vediamo dunque perché tutti dobbiamo tenere questi due ingredienti a portata di mano.

Preparare il miele d’oro in casa è facilissimo. Basterà versare in un barattolo di vetro ben pulito 100 grammi di miele con 1 cucchiaio di curcuma. Quindi girare per un paio di minuti, il tempo che i due ingredienti si amalgamino bene fra loro. Chiudere il barattolo e conservarlo lontano da fonti di calore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Come si assume

Secondo i medici ayurveda la modalità di assunzione è molto importante. Dunque alla comparsa dei primi sintomi il miele d’oro va assunto per 3 giorni secondo queste modalità:

il primo giorno: 1/2 cucchiaino di miele d’oro ogni ora dalla mattina;

invece il secondo giorno: 1/2 cucchiaino ogni due ore a partire dal mattino;

il terzo giorno ½ cucchiaino 3 volte al giorno.

Se invece si vuole utilizzare per prevenire le malattie da raffreddamento bisognerà assumere 1 cucchiaino di miele d’oro per 3 volte al giorno per una settimana.

Ma perché il miele d’oro fa così bene alla nostra salute?

Il motivo è che è composto da due alimenti che hanno grandi proprietà benefiche. Il miele, è un decongestionante delle vie respiratorie. Inoltre ha un’azione disintossicante e protettiva dell’apparato digerente e del fegato ed, infine, aiuta la resistenza muscolare. L’altro ingrediente, la curcuma, ha un principio attivo che avrebbe proprietà antinfiammatorie ed analgesiche: la curcumina. Tuttavia questa sostanza viene assorbita lentamente dall’organismo, ne vanno assunti quindi non più di 5 grammi al giorno.

Si possono aggiungere mezzo cucchiaino di cannella in polvere o qualche grano di pepe che aumentano l’efficacia della curcumina. Per il tempo di conservazione si può fare riferimento alla data di scadenza del miele utilizzato.

Ecco dunque perché tutti dovremmo tenere questi due ingredienti a portata di mano.

Approfondimento

Come garantire una salute di ferro a tutta la famiglia con un metodo semplice ed economico