Un frullatore e 5 minuti per realizzare la perfetta salsa cremosa e appetitosa per condire paste, crostini o accompagnare secondi piatti 

D’estate con l’aumentare delle temperature, per mancanza di tempo o di voglia diventa sempre più difficile stare davanti a fornelli.

Si è sempre alla ricerca di piatti leggeri, semplici ma soprattutto veloci da realizzare, senza rinunciare al gusto e al sapore.

Il pesto è sicuramente una delle salse più utilizzate durante la bella stagione, pratica saporita e semplice da preparare.

Il pesto per eccellenza è quello alla genovese, piatto tipico ligure, che si prepara con basilico, olio evo, aglio, pinoli, parmigiano e pecorino. Il tutto pestato a crudo nell’apposito mortaio fino ad ottenere una salsa profumata e saporita.

Ma come ogni ricetta molto diffusa esistono tante varianti, altrettanto saporite che vale davvero la pena di provare.

Infatti un’ottima variante al pesto alla genovese è quello di rucola, dal gusto più intenso e deciso, molto utilizzata in cucina.

Il pesto di rucola è una salsa molto versatile, perfetta per condire paste calde e fredde, da spalmare su crostini di pane, ideale per arricchire ripieni o come accompagnamento di secondi piatti.

Ingredienti

a) 100g di rucola pulita;

b) 60g di pinoli;

c) 50g di parmigiano;

d) 50g di pecorino;

e) sale q.b.;

f) 100 g olio evo o q.b.;

g) 1 spicchio di aglio facoltativo.

Procedimento

Lavare e far asciugare la rucola.

Se si preferisce un sapore meno amaro, oltre ad utilizzare la qualità di rucola coltivata, è possibile sbollentare le foglie in acqua bollente per 20 secondi. In questo modo andrà via il sapore amaro.

Versare la rucola nel mixer e aggiungere tutti gli ingredienti previsti con metà quantitativo di olio.

Frullare il tutto a bassa velocità, aggiungere gradualmente il restante olio fino ad ottenere una crema omogenea e cremosa.

Ecco pronto il pesto di rucola.

Pesto che potrà essere conservato in frigorifero per un paio di giorni, oppure congelato in appositi vasetti, molto comodi e pratici da poter utilizzare al momento opportuno.

Un frullatore e 5 minuti per realizzare la perfetta salsa cremosa e appetitosa per condire paste, crostini o accompagnare secondi piatti di carne o di pesce.

