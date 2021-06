Quando arriva la bella stagione, e con essa il caldo afoso, si ha sempre meno voglia di trascorrere tempo davanti ai fornelli per realizzare pietanze elaborate.

Si predilige invece la preparazione di piatti semplici, freschi e veloci, magari da poter preparare con largo anticipo.

Per chi è amante del pesce esistono tantissime preparazioni che racchiudono tutto il gusto e il sapore che il mare possa offrire.

Oggi la redazione di Proiezionidiborsa propone una formidabile insalata di seppie, ideale da servire come secondo piatto freddo, come pietanza unica o come antipasto per tutte le occasione particolari.

Inoltre le seppie sono molto magre e prive di colesterolo, dunque un perfetto piatto light.

Gustoso leggero e fresco, tutto il profumo ed il sapore del mare in questo incredibile piatto unico. Come si prepara?

Ingredienti

a) 1kg di seppie fresche o surgelate;

b) 1 carota;

c) 1 costa di sedano;

d) 1/2 finocchio;

e) prezzemolo;

f) pepe facoltativo;

g ) sale olio evo q.b.;

h) 1 limone;

Procedimento

Mettere sul fuoco una pentola colma di acqua e portare ad ebollizione. Immergere le seppie pulite, e far cuocere circa 15/20 minuti.

Fare la prova con la forchetta, quando risulteranno morbide, saranno cotte. Dunque scolarle e lasciare raffreddare.

Lavare e pulire bene carote, sedano e finocchio, tagliare a listarelle e mettere da parte.

Prendere una ciotola capiente versare le seppie e il resto degli ingredienti. Condire con olio, sale e un po’ di pepe.

Amalgamare bene. Aggiungere il prezzemolo.

Dopo circa una mezz’ora aggiungere ancora un altro po’ di olio, se necessario altro sale e girare ancora.

Riporre in frigorifero, prima di portare in tavola aggiungere se gradito il limone e mescolare bene.

Per rendere il tutto più coreografico si può servire la seppia su di un letto di insalata condita con olio e un pizzico di sale. Rimarranno tutti a bocca aperta!

Se si ha più tempo a disposizione si può arricchire l’insalata di seppie con gamberi lessati e sgusciati e una manciata di vongole, che rilasciando tutto il loro sapore, andranno ad arricchire il piatto.

Buon appetito!

