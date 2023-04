Vedrai la pancia scomparire velocemente con questa spezia antica. Abbassa anche la glicemia e sotto il cuscino fa dormire meglio

Si avvicina l’estate e tutti pensano di mettersi in forma, soprattutto di perdere qualche chilo di troppo. Si fa qualche sacrificio a tavola per mostrare un ventre più piatto. Senza sapere però che esistono rimedi in cucina che possono aiutarci a raggiungere il nostro scopo. È il caso di questa spezia antichissima che inoltre ha il potere di abbassare la glicemia, oltre a far dimagrire. Vedrai la pancia scomparire velocemente con questa spezia.

Arriva il caldo e la voglia di mangiare va lentamente scemando. In effetti il corpo sente l’esigenza di eliminare quel peso inutile accumulato durante il periodo invernale. Ma come fare per ritrovare il proprio peso forma? Alcuni si sottopongono a diete estenuanti cercando di dimagrire il più possibile. Cosa che potrebbe diventare insicura per la salute. È sempre meglio invece rivolgersi ad un dottore per ricevere i consigli giusti.

Cosa non fa dimagrire: errori da evitare

Alcuni errori si commettono quando si vuol seguire una dieta da soli. Il più comune è quello di ridurre il numero dei pasti, saltando la cena o il pranzo. Gli esperti dicono che in questo modo si crea semplicemente uno squilibrio, che sfasa il metabolismo. Allora l’effetto potrebbe addirittura essere il contrario e il grasso invece di scomparire rimane in pancia.

Un altro errore è di eliminare del tutto oppure di ridurre sostanzialmente l’apporto di pane e pasta, ovvero degli amidi. Questi invece sono quelli di cui il corpo ha necessità, nelle giuste proporzioni. Sostituiscono molto bene lo zucchero. Gli amidi sono zuccheri che il corpo assorbe più lentamente nel tempo e perciò si evitano i picchi glicemici.

L’acqua che fa dimagrire e ingrassare

Opinioni diverse ci sono anche sull’acqua frizzante, quella cioè addizionata con anidride carbonica. Per alcuni fa dimagrire o al contrario c’è chi sostiene che fa ingrassare. In effetti l’acqua frizzante non fa né ingrassare né dimagrire, tuttalpiù potrebbe produrre del gas intestinale e perciò aumentare le nostre flatulenze oppure l’eruttazione. Inoltre non è vero che l’acqua gassata faccia digerire, come appunto sostiene la Fondazione Veronesi.

Vedrai la pancia scomparire velocemente con questa spezia profumata

Alcuni alimenti sono molto utili alla salute, come le spezie e le erbe aromatiche. La cannella è una spezia molto amata nella preparazione dei dolci e anche nelle tisane. Il suo profumo particolare la rende gradevole, anche se non tutti la utilizzano.

Esistono due tipi di cannella in commercio, quella che viene dalla Cina chiamata Cannella cassia, l’altra invece è proveniente dallo Sri Lanka. Quest’ultima è più aromatica e anche più leggera in cumarina, una sostanza che potrebbe appesantire il fegato. Una spezia in Sri Lanka che ancora oggi è raccolta ed essiccata con metodi molto antichi.

Ebbene la cannella si utilizza in cucina ma i suoi principi attivi la rendono benefica per l’organismo. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità può migliorare la digestione e dare sollievo a chi soffre di costipazione.

Soprattutto può controllare i livelli di zuccheri nel sangue, riducendoli. Inoltre crea un senso di sazietà più duraturo. Aiuta così a controllare il peso corporeo, evitando gli attacchi di fame che possono far assumere molte calorie.

Ma le virtù della cannella non si fermano solo a queste. Infatti può combattere le infezioni fungine e batteriche, ha un’azione antinfiammatoria e contrasta l’alitosi.

Cannella contro il malocchio e per dormire bene

In India si crede che la cannella abbia il potere di dissipare le energie negative e di creare una barriera contro il malocchio. Si utilizza anche per dormire meglio la notte, sistemando qualche bastoncino di cannella sotto il cuscino o sul comodino. Oppure preparando una dolce e profumata tisana. Sembra che un bastoncino di cannella possa alleggerirci la vita.