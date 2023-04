Gambe toniche e glutei sodi e perfetti? Proviamo l’allenamento e gli esercizi di Elisabetta Canalis

Manca sempre meno all’arrivo della bella stagione e al momento della prova costume. Ed è questo il periodo giusto per mettersi a regime e iniziare ad allenarsi. Tra le parti più difficili da snellire ci sono gambe e glutei. L’allenamento di Elisabetta Canalis, però, potrebbe aiutarci ad avere gambe come abbiamo sempre sognato.

Quando guardiamo la televisione, leggiamo le notizie e le riviste ci stupiamo spesso della forma invidiabile di alcune stelle dello spettacolo. Spesso ci chiediamo quali siano i loro segreti di bellezza. Sfatiamo un mito. Non c’è solo la chirurgia estetica. Attrici come Jennifer Aniston ci mostrano che è possibile avere fisici perfetti con il giusto allenamento anche dopo aver passato i 50 anni. E se il nostro obiettivo è quello di avere gambe toniche e glutei sodi e perfetti c’è un’altra splendida donna a mostrarci la strada. Stiamo infatti per scoprire gli esercizi dell’allenamento quotidiano di Elisabetta Canalis. Esercizi che possiamo fare tranquillamente anche a casa.

Gli esercizi per gambe e glutei della Canalis

Classe 1978, Elisabetta Canalis dimostra un fisico da urlo alla soglia dei 45 anni. A stupire sono soprattutto la tonicità di gambe e glutei che non mostrano il minimo segno di cellulite o smagliature. Non è un miracolo. È soltanto il frutto di un allenamento mirato che comprende 4 esercizi mirati per gli arti inferiori. Il primo si chiama plank to curl e mette insieme un balzo, un piegamento sulle braccia, uno sulle gambe e un sollevamento di pesi leggeri. Gli altri 3 sono varianti del tradizionale squat. Una che parte dall’appoggio sulle ginocchia e si conclude con un balzo. Le altre due sono il front squat e lo squat jump.

Come allenare le gambe senza farsi male

La bella notizia è che gli esercizi che abbiamo appena visto sono perfetti anche se siamo poco allenati o abbiamo superato i 50 anni. Possiamo infatti farli anche senza pesi e tranquillamente a casa. A questi 4 possiamo aggiungerne altri molto semplici. Ad esempio la famosa “sedia al muro” con la schiena e le braccia appoggiate alla parete e il movimento discendente verso il pavimento. Oppure gli step up su un gradino salendo prima con una gamba e poi con l’altra.

L’unico obbligo è quello di evitare il fai da te e di farsi aiutare da un esperto di settore. Un consulto con un personal trainer qualificato è fondamentale per non farsi male e non creare danni irreparabili a muscoli e articolazioni.

Gambe toniche e glutei sodi e perfetti? Cosa mettere nella dieta quotidiana

L’altro lavoro da fare se vogliamo snellire le gambe e tonificare i glutei è quello sull’alimentazione. Il consiglio è quello di puntare su cibi di stagione ricchi di potassio e con capacità drenante. Potrebbero aiutarci a ridurre la circonferenza delle gambe e a combattere la ritenzione idrica. Quindi spazio ad asparagi, carciofi, broccoli e legumi, utili anche a fare scorta di fibre. Se non vogliamo rinunciare alla carne scegliamone una varietà magra e povera di grassi.

Fondamentale, infine, ridurre il consumo di sale. Noi italiani lo utilizziamo tantissimo e non è una buona notizia. Per condire i piatti proviamo invece a usare spezie ed erbe aromatiche. Potremmo guadagnare in salute senza rinunciare al gusto.