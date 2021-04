Ogni volta che ci si avvicina ai fornelli per cucinare qualcosa ci si sofferma spesso sui micro errori. Ad esempio se stiamo cucinando l’impasto per la pizza o per la focaccia magari abbiamo messo troppa acqua oppure troppa farina. Altre volte invece non esageriamo con il sale e alla fine quindi si ottiene un impasto sciapo.

Di errori ce ne possono essere veramente tanti. E c’è anche un errore in cucina forse banale ma che puntualmente rovina i nostri cibi. Perché sì, molto spesso quello che rovina i nostri piatti sono proprio degli errori banali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La fiamma troppo alta

Quando cuciniamo molto spesso non ci si rende conto che mettiamo la fiamma dei fornelli troppo alta. La fiamma non deve essere mai al massimo, anzi deve essere sempre molto bassa.

Facciamo l’esempio delle zucchine in padella. Le zucchine per cuocere ci possono mettere tanto tempo, ovviamente più la fiamma è bassa più tempo ci impiegano. Quindi quello che facciamo è alzare la fiamma: errore. In questo modo la parte esterna si cuocerà subito, mentre la parte interna rimarrà cruda.

Una volta resi conto di ciò, allora abbassiamo la fiamma, ma purtroppo è ormai tardi. Perché la parte esterna finirà per bruciarsi, mentre la parte interna raggiungerà la cottura giusta. La fiamma alta è consigliata ad esempio se si vuole cucinare la bistecca alla griglia. Per altre pietanze si consiglia sempre di usare la fiamma bassa, evitando così cibi bruciati.

La cottura lenta è una fida alleata

Inoltre bisogna aggiungere che la cottura lenta, quindi fatta con una fiamma bassa, è una fida alleata. Perché? Perché a volte, mentre cuciniamo, facciamo tantissime altre faccende domestiche, e spesso e volentieri ci si dimentica di avere qualcosa sui fornelli. Con la fiamma bassa il rischio di bruciare i cibi, perché dimenticati, è sicuramente inferiore rispetto a quelli cucinati su fiamma alta.

Ecco allora come evitare un errore in cucina forse banale ma che puntualmente rovina i nostri cibi.

Approfondimento

Vetro del forno brillante come uno specchio grazie solo a due prodotti della casa.